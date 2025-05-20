Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
42 suçtan aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı

42 suçtan aranan zanlı JASAT tarafından yakalandı

23:4320/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, 42 suçtan aranan zanlı yapılan operasyon sonucu tutukladı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, 42 suçtan aranan zanlı yapılan operasyon sonucu tutukladı.

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 20 yıl hapis cezası ve 42 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Mahkemece tutuklanan şahıs Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 42 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakolu ekipleri tarafından 20 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, S.K. (30) isimli erkek şahıs gözaltına alındı.


Hırsızlık suçundan uzun süredir aranan S.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



#Jandarma
#Hırsızlık
#şüpheli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram tatili 9-10 gün olacak mı? 2025 Kurban Bayramı tatili için kabine toplantısı kararı ne olacak? Tarih netleşiyor