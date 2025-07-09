47,5 milyarlık POS vurgunu: 85 kişilik çete çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında bir 'e-posta' ihbarı ile soruşturma başlattı. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 36. maddesine muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 28. maddesine muhalefet' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada operasyon kararı çıktı.





85 KİŞİYE OPERASYON

POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddiasıyla, 2 banka ve bir firma çalışanlarının da arlarında bulunduğu 85 şüpheliye operasyon düzenlendi.





47,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

2İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalara katılan MASAK ve BDDK vurgunu ortaya çıkardı. Hazırlanan raporda, şüpheli işlemler, işlemi yapanların bankacılık mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, belirtildi. Raporda, 2022-2024 tarihleri arasında, 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, belirtildi. Bu işlemlerin yüzde yüze yakının, yabancı kartlarla gerçekleştirildiği belirtilen raporda, bir isme ait birden fazla kartla, aynı gün aynı miktarda alışveriş yapıldığı tespit edildi. Yine rapora göre çetenin, alış veriş için akşam saatlerini tercih ettiği belirtildi.





84 TAŞINMAZA EL KONULDU

85 şüpheliye yönelik olarak yapılan operasyonlarda aralarında banka yöneticilerinin bulunduğu yaklaşık 61 kişi gözaltına alındı Operasyonlarda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulurken, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 taşınmaza da el konuldu.



