49 ilde uyuşturucu satıcıları ve imalatçılarına 'NARKOGÜÇ' darbesi: 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ ve Antalya'nın da olduğu 49 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;
Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Osmaniye, Aydın, Zonguldak, Mersin, Amasya, Kütahya, Adana, Bitlis, Muğla, Trabzon, Denizli, Malatya, Siirt, Kastamonu, Mardin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Karabük, Konya, Kırşehir, Adıyaman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Van, Uşak, Çorum, Elazığ, Isparta, Yozgat, Bilecik, Giresun, Iğdır, Karaman ve Diyarbakır olmak üzere toplam 49 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-39" Operasyonunda 378 şüpheli şahıs yakalandı.
❌ İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan 3 ayrı operasyonda;
📌 761 kilo 500 gram metamfetamin,
📌 340.200 adet uyuşturucu hap,
📌 45 kg skunk ele geçirildi.
🚔 1️⃣’i yabancı uyruklu 1️⃣1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.
🚔 1️⃣'i yabancı uyruklu 4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1 Ton 900 Kg esrar,
📌 149 kg skunk ele geçirildi.
🚔 8️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌 54 kg 150 gr skunk ele geçirildi.
🚔 6️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;
📌 28.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔 2️⃣0️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;
📌 16.850 adet uyuşturucu hap,
📌 1 kg skunk,
📌 Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi,
🚔 5️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌 3 kg 300 gr skunk ele geçirildi.
🚔 2️⃣7️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌 15 kg eroin ele geçirildi.
🚔 1️⃣6️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌 1 milyon adet kullanımlık Bonzai,
📌 2 kg 500 gr metamfetamin,
📌 115 kg skunk ele geçirildi.
🚔 1️⃣0️⃣ Zehir Taciri tutuklandı.
❌ Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌 2 kg 500 gr metamfetamin,
📌 Muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.
🚔 3️⃣8️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
❌ Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌 8 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔 4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.