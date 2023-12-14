|
Gündem

49 ilde uyuşturucu satıcıları ve imalatçılarına 'NARKOGÜÇ' darbesi: 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 İlde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz “NARKOGÜÇ-39” Operasyonunda; 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 378 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:15 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:07 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
49 İlde eş zamanlı 'Narkogüç-39' operasyonu
49 İlde eş zamanlı 'Narkogüç-39' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüphelinin yakalandığını bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ ve Antalya'nın da olduğu 49 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;


Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Osmaniye, Aydın, Zonguldak, Mersin, Amasya, Kütahya, Adana, Bitlis, Muğla, Trabzon, Denizli, Malatya, Siirt, Kastamonu, Mardin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Karabük, Konya, Kırşehir, Adıyaman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Van, Uşak, Çorum, Elazığ, Isparta, Yozgat, Bilecik, Giresun, Iğdır, Karaman ve Diyarbakır olmak üzere toplam 49 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-39" Operasyonunda 378 şüpheli şahıs yakalandı.


Operasyon kapsamında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ise şöyle;

❌ İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan 3 ayrı operasyonda;

📌 761 kilo 500 gram metamfetamin,

📌 340.200 adet uyuşturucu hap,

📌 45 kg skunk ele geçirildi.

🚔 1️⃣’i yabancı uyruklu 1️⃣1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

🚔 1️⃣'i yabancı uyruklu 4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1 Ton 900 Kg esrar,

📌 149 kg skunk ele geçirildi.

🚔 8️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 54 kg 150 gr skunk ele geçirildi.

🚔 6️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;

📌 28.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔 2️⃣0️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌ Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;

📌 16.850 adet uyuşturucu hap,

📌 1 kg skunk,

📌 Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi,

🚔 5️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 3 kg 300 gr skunk ele geçirildi.

🚔 2️⃣7️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 15 kg eroin ele geçirildi.

🚔 1️⃣6️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌 1 milyon adet kullanımlık Bonzai,

📌 2 kg 500 gr metamfetamin,

📌 115 kg skunk ele geçirildi.

🚔 1️⃣0️⃣ Zehir Taciri tutuklandı.



❌ Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌 2 kg 500 gr metamfetamin,

📌 Muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

🚔 3️⃣8️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌 8 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔 4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.




#Uyuşturucu operasyonu
#NARKOGÜÇ-39
#Ali Yerlikaya
#Sokak satıcıları
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Barcelona Şampiyonlar Ligi H Grubu son haftasında deplasmanda Royal Antwerp'e 3-2 mağlup oldu | ÖZET