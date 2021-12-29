Gündem 5 büyükşehirde en ekonomik su Bursada
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5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da

Sağlıklı, kesintisiz ve ekonomik içme suyunu Bursa’nın her köşesine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı su tarifeleri kıyaslandığında Türkiye’nin en büyük 5 şehri arasında suyu en ekonomik şekilde vatandaşla buluşturan belediye oldu.

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Haber Merkezi Diğer
5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da

Bursa’nın 17 ilçesini de sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp kaçak oranını en aza indirmek amacıyla altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamadaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürecek. BUSKİ, 2022 Ocak ayından itibaren konutlarda suyun metreküp fiyatını 4,98 ve atık su bedelini 1.24 TL olarak belirlerken; içme suyu bedeli faturalara 6.22 TL olarak yansıyacak. Bu fiyatla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu Türkiye’nin en büyük beş şehri arasında su fiyatlarının en ekonomik uygulanacağı şehir Bursa oldu. Yeni yılda geçerli olacak tarifelere göre, suyun metreküp fiyatı Antalya’da 8.82, İzmir’de 7.56, İstanbul’da 6.55, Ankara’da 6.35 ve Bursa’da 6.22 TL şeklinde uygulanacak

Katı atık bedeli alınmayacak

Yılın son meclis toplantısında konuyu gündeme getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sonda olmaktan mutlu olduğumuz konular da var. Türkiye’nin en büyük 5 şehrinde en uygun su Bursa’da” diyerek, konuyu meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Aktaş, bu arada su faturalarından çıkarılan katı atık toplama bedellerini, Büyükşehir olarak toplamama konusundaki kararlılıklarının da altını çizdi
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