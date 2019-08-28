Gündem 50 yılda 3 tekstil fabrikası kurdu
KIRKLARELİ

50 yılda 3 tekstil fabrikası kurdu

Tekstil sektörüne 50 yıl önce adım atan Elazığlı Canpolat Ailesi, bugün Çorlu, Kahramanmaraş ve Kırklareli’ndeki 3 fabrikada ürettiği iplik ve kumaşlarla 20 ülkeye ihracat yapıyor. Yaklaşık 1 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vehbi Canpolat
Vehbi Canpolat

Migiboy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, “Ürettiğimiz ipliğin yüzde 95’ini iç piyasaya veriyoruz. Kumaşta ise yüzde 25 oranında ihracat gerçekleştiriyoruz, yüzde 50’sini de Türkiye’deki ihracatçı firmalara satıyoruz” dedi.

Kumaşta ihracatı cironun yüzde 40’ına çıkarmak istediklerini kaydeden Canpolat, iplik, örme kumaş ve boya-baskı alanlarında faaliyet gösteren ve önümüzdeki dönemde 50 milyon dolarlık bir yatırımla 2 bin çalışana ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Canpolat şunları söyledi: “Yeni dönemde hem kendi şirketim hem de tekstil sektörü adına gelecekten çok umutluyum. Şu an üç fabrikamız var. Dördüncü fabrikamızı en az 50 milyon dolarlık bir yatırımla açacağız. Bu fabrikada bugüne kadar Türkiye’nin ithal etmek zorunda kaldığı tekstil hammaddelerini üreteceğiz. Ciromuz ise 3 kat artacak.”

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