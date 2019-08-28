50 yılda 3 tekstil fabrikası kurdu

Migiboy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, “Ürettiğimiz ipliğin yüzde 95’ini iç piyasaya veriyoruz. Kumaşta ise yüzde 25 oranında ihracat gerçekleştiriyoruz, yüzde 50’sini de Türkiye’deki ihracatçı firmalara satıyoruz” dedi.

Kumaşta ihracatı cironun yüzde 40’ına çıkarmak istediklerini kaydeden Canpolat, iplik, örme kumaş ve boya-baskı alanlarında faaliyet gösteren ve önümüzdeki dönemde 50 milyon dolarlık bir yatırımla 2 bin çalışana ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Canpolat şunları söyledi: “Yeni dönemde hem kendi şirketim hem de tekstil sektörü adına gelecekten çok umutluyum. Şu an üç fabrikamız var. Dördüncü fabrikamızı en az 50 milyon dolarlık bir yatırımla açacağız. Bu fabrikada bugüne kadar Türkiye’nin ithal etmek zorunda kaldığı tekstil hammaddelerini üreteceğiz. Ciromuz ise 3 kat artacak.”