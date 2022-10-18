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BARTIN

51 ambulans mekik dokudu

Patlamanın yaşandığı madene 9 ilden ulusal medikal kurtarma ekipleri (UMKE) yönlendirildi. Sağlık ekipleri patlama sonrası yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
51 ambulans mekik dokudu
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Patlamanın yaşandığı madene 9 ilden ulusal medikal kurtarma ekipleri (UMKE) yönlendirildi. Sağlık ekipleri patlama sonrası yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. UMKE Bartın İl Sorumlusu Adil Yıldırım, “Ekiplerimiz tahlisiye ekiplerimizle beraber -250 kot mesafeye indi. Yaralılara aşağıda ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. İçeri giren arkadaşlarımızdan içerinin çok zor olduğu, yürümekte dahi zorlanıldığı, ekipman ve tıbbi müdahale çantalarıyla burada 2-3 kilometre mesafe kat ettiklerini öğrendim. -250’de ilk müdahaleleri yapılanlar daha sonra dışarı nakledildi” dedi. Olayın ihbarını alan ambulans ekipleri de 3’üncü dakikada olay yerindeydi. İlk müdahale ekiplerinin yanı sıra koordinasyon ekiplerinin de 13’üncü dakikada olay yerinde olduğunu anlatan Bartın İl Ambulans Başhekimi Gökhan Bedir, sahaya 51 ambulansın geldiği bilgisini verdi: “5 ilden ambulanslar buraya yönlendirildi. Ambulanslar sürekli mekik dokudu.”

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