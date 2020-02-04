54 hedef yerle bir

Suriye’de muhaliflerin son büyük kalelerinden birisi olan İdlib’te Esed rejimi, Rusya ve İran’a bağlı milisleri Türk gözlem noktalarına yönelik tacizleri, önceki gün akşam saldırıya dönüştü. Esed rejimi ve İran destekli milisler, Serakib’te Türk gözlem noktasına saldırdı, 6 asker şehit düştü. Türkiye’nin cevabı ise ağır oldu. Rejim ve destekçilerinin en 54 noktası yerle bir edildi.

3 YENİ GÖZLEM NOKTASI

Astana’da varılan mutabakata rağmen İdlib’te son 1 ayda bin kilometrekare alanı işgal eden rejim ve destekçileri Maar’ed Numan’ı aldıktan sonra M4 ve M5 kara yollarını tamamen kontrol altına almak amacıyla Serakib kasabasına yöneldi. Son iki gündür kasabayı ateş altına rejim, kırsal bölgede de adım adım ilerledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise yeni bir göç dalgasının önüne geçmek amacıyla Serakib kasabasında Kefr Emimim, Tel Tukan ve Trenbe’de bölgelerinde 3 gözlem noktası kurmaya başladı.

DEV KONVOY SERAKİB’TE

Önceki gün de bu kapsamda bölgeye en az 100 araçtan oluşan bir konvoy gönderildi. Bölgede yapılan gözlem noktalarının olası bir saldırıya maruz kalmaması için Ruslara da koordinatlar bildirildi. Ancak rejim güçleri önceki gün Türkiye’nin üslendiği bölgeye doğru ilerleyişini devam ettirdi. Serakib’e bağlı Jobaz köyünü ele geçiren rejim, TSK unsurlarının yakınındaki San köyüne de başarısız bir saldırı düzenledi.

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OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İdlib saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu, 'Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim' dedi.

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54 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

Önceki gece 01.13’te ise doğrudan Trenbe’deki Türk gözlem noktası hedef alındı. Ağır silahlar ve top atışları ile gözlem noktasına saldırı düzenleyen 1 teknik görevli ve 7’si asker şehit etti, 7 askeri de yaraladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, kalleş saldırıya anında cevap verdi. Surman, Morek, Tel Tukan ve Sir Mağar’daki TSK gözlem noktalarından ardı ardına çoklu roket atarlar ve toplarla misilleme yapıldı.

76 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Serakib’e bağlı Ma’rdbasa ve Han Sebil bölgesi ile Ma`rat al-Numan’a bağlı Maasaran ve Babila bölgeleri başta olmak üzeri İdlib’in güney kırsalındaki rejim hedefleri yerle bir edildi. Azez’deki Türk topçuları da rejim unsurlarını ateş altına aldı. Toplamda 54 rejim hedefine 122 fırtına obüsü, 100 havan mühimmatı atışı yapıldı, en az 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Rejim hedefleri imha edildikten sonra gece saat 03.00 civarında şehit ve yaralılar helikopterlerle Türkiye’ye hastanelere getirildi.

4 RUS SUBAYI ÖLDÜRÜLDÜ

Halep’te de muhaliflerle rejim ve Rus ordusu arasında çatışmalar da şiddetlendi. Muhalifler savunmadan taarruza geçerek Batıda El Sehfiyin ve El-Raşidin, Güneyde ise Halsa ve Zitan’da yeni cepheler açtı. Bazı köyler birkaç kez el değiştirdi. Suriye Milli Ordusu’na bağlı unsurlar da Halep’in kuzey kırsalındaki Cemiyet el Zehra’da bir süre ilerledikten sonra geri çekildi. Son 2 gündeki saldırılarda rejimin en az 100 asker kaybettiği belirtiliyor. Halep’te Rusya da ağır darbe aldı. Cemiyeti Zehra bölgesindeki saldırılarda 4 subay öldürüldü. Rus ordusu öldürülenlerin kimliklerini, Albay Dmitry Minov, Binbaşı Akhimyanov, Binbaşı Ruslan Gimidev ve Teğmen Vesevolod Trofimov olarak açıkladı.

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Ruslarla ortak devriye iptal

Fotoğraf: Arşiv

Suriye’nin Ayn el Arap bölgesinde yapılması planlanan Türk-Rus ortak devriyesi, rejim güçlerinin İdlib’de Türk askerlerini hedef alması sonrası iptal edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 asker ile 1 sivil personelin şehit olduğunu bildirmişti. Saldırı haberinin ardından, Türkiye’nin Rusya ile Ayn el Arap bölgesinde gerçekleştireceği ortak devriye görevi iptal edildi.

Yüreğimiz yandı

Şehit olan Mehmetçiklerimiz

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Şehit olan Mehmetçiklerimiz

Suriye’deki saldırıda Uzman Çavuşlar Gökhan Orhan, Serkan Deprem, Uğur Katran, Şükrü Özler, Uğur Kurt, Halil Demir ile Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve TIR şoförü İsmail Akatay şehit oldu. Acı haberi alanlar aileler evlerine Türk bayrakları astı.

Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit olan askerlerimizin cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralanan 7 asker de aynı hastanede tedaviye alındı. Uzman Çavuş Gökhan Orhan’ın acı haberi Afyonkarahisar’daki ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin annesi hastaneye kaldırıldı.

Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem’in Osmaniye’deki ailesi acı haberle sarsıldı. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin görev yerine iki gün önce geldiği öğrenildi. Uzman Onbaşı Kadir Yıldız’ın Aksaray’daki baba evinde yas var. Acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi. Uzman Çavuş Uğur Katran’ın Mersin’deki baba evinde acı hakim. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Uzman Çavuşlar Şükrü Özler ve Uğur Kurt’un Gaziantep’teki ailelerine acı haber verildi. Şehit Uğur Kurt’un iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Uzman Çavuş Halil Demir’in de İstanbul’daki ailesine acı haber ulaştı. Yoğun topçu atışında TIR şoförü İsmail Akatay’da şehit oldu. Akatay’ın acı haberi Hatay’daki ailesine verildi.

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Tanklar Esed’e döndü

Suriye rejiminin saldırısı sonrası Türkiye sınır hattına ve İdlib’e asker yığdı. Çok sayıda askeri araç ve komando birlikleri sınır hattına geçti. Türkiye’nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi. Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Tank yüklü tırlar, ZPT ile askeri araçlardan oluşan konvoy da güvenlik önlemleri altında, İdlib’in sınır komşusu Reyhanlı’ya ulaştı. Çok sayıda askeri araç, takviye amaçlı sınır hattına gönderildi. Çocuklar, askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

Kaçan sivilleri vurdular

Esed rejimi savaş uçakları, İdlib’de saldırılardan kaçan aracı hedef aldı, 9 sivil yaşamını yitirdi. Rusya’nın farklı bir yerleşime düzenlediği saldırıda da 3 sivil öldü. Esed rejiminin hava ve kara saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aile, göç yolunda hava saldırılarına maruz kaldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, araçta aynı aileden 3’ü çocuk, 3’ü kadın toplam 9 sivil hayatını kaybetti.

Komutanlar sınırda

Hulusi Akar bölgede.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’a geldi. Akar Harekat Merkezi’nde birlik komutanları ile bir araya geldi.

KOORDİNATLAR BİR GÜN ÖNCE RUSYA’YA VERİLDİ

Bakan Akar buradaki kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Akar şunları söyledi: “Son olayda da intikalimiz bir gün öncesinden yani dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27’de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, Rejim tarafından gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından Rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu etkisiz hale getirilmiştir.”

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OYNAT 00:00 “Aziz milletimizin gerekenlerin yapıldığından yapılacağından şüphesi olmasın” Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki saldırılar sonrası komuta kademesiyle sınıra gitti. Uçaktan indiği sırasında açıklamada bulunan Bakan Akar, “Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Harekete geçeriz

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Altun, Rusya’nın rejimi kontrol edememesi durumunda Türkiye’nin harekete geçmekten çekinmeyeceğini söyledi. Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı: “Esed rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı Suriye’nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. Ordumuza karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir. Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek. Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer. Cesur askerlerimiz Suriye içerisinde Rusya ile olan anlaşmalarımıza uygun bir şekilde güvenlik ve insani işlerle ilgili misyonları gerçekleştirmektedir. Rusya Esed rejiminin bize saldırmasını engelleyemezse, bugün olduğu gibi, her türlü tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz.”

OYNAT ''Önümüzdeki plan bir satış belgesidir. Barış değil, ilhak planıdır'' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katıldı. Toplantıda 'Yüzyılın Anlaşması' planına değinen Çavuşoğlu, ''Önümüzdeki plan bir satış belgesidir. Barış değil, ilhak planıdır'' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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