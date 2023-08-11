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6 ayda 49 tatbikat

Mehmetçik, 6 ayda tatbikattan tatbikata koştu. Askeri unsurlar bu yılın ilk 6 ayında 7 milli, 5 özel, 14 NATO ve 23 davet tatbikatına katıldı.

Canberk Doğan
04:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Mehmetçik hem Anadolu’da hem de farklı ülkelerde katıldığı tatbikatlarda hünerlerini başarıyla sergiledi. Tatbikatların yanı sıra Mehmetçik, dost ve kardeş orduların eğitimine de destek verdi. Mehmetçik bu yılın ikinci 6 ayında da yeni tatbikatlara katılacak. 18-22 Eylül tarihleri arasında Kararlılık-2023 Tatbikatı, 17-25 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz Tatbikatı, 28 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında da Nusret Tatbikatı icra edilecek. Steadfast Jackal 23 Tatbikatı uygulama safhasının 27 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında İspanya’da, Steadfast Jupiter 23 Tatbikatı uygulama safhasının da 30 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında Almanya’da yapılması planlanıyor.


#Mehmetçik
#tatbikat
#askeri unsurlar
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