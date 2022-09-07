7 aylık hamile Raziye’yi yüzünden ve göğsünden vurdu: Cinayetin sebebi kan dondurdu

Olay, 1 Mart'ta, Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Eşinden boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa ile yaklaşık 1 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'nin acil servis girişine bırakıp uzaklaştı.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Karabuğa ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Şehmuz Gezen hakkında ‘Gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Şehmuz Gezen'in ifadelerine yer verildi.

Gezen, olay günü araçla gezmeye çıktıklarını, Ayazmana mesirelik alanında 3 alkollü içki içtikten sonra cezaevi yanındaki benzinlikten aracına yakıt alıp tekrar Ayazmana tarafına geldiklerini anlattı. Bir süre sonra Yazısöğüt köyü mevkisine giderek arabayı park ettiğini ve 2 alkollü içecek daha içtiğini belirten Gezen, Karabuğa ile konuşmaya başladığını söyledi.

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'BİR ERKEĞE DİKKATLİ BAKTI' TARTIŞMASI

Karabuğa'nın benzinlikte bir erkeğe dikkatli bakması sonucunda kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ifade eden Gezen, sinirlenerek araçtan çıktığını, yanına aldığı pompalı tüfekle şoför kapısından içeriye 2 el ateş ettiğini söyledi. Raziye Karabuğa'yı vurduktan sonra hastaneye götürdüğünü aktaran Gezen, görevlilerin hamile kadını sedyeyle taşırken kendisinin hastaneden ayrıldığını kaydetti.

İddianamedeki ifadesinde Sehmuz Gezen, tüfeği çöp kutusuna attıktan sonra polise yakalandığını belirterek pişman olduğunu ve olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini söyledi.

Davanın ilk duruşması 9 Eylül'de görülecek.

FOTOĞRAF 7 Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde 2018'de kayalıklardan düşerek öldüğü sanılan 7 aylık hamile Semra Aysal'ı (33) eşi Hakan Aysal'ın (41) iterek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Hakan Aysal'ın eşinin üzerine kredi çektirdiği ve olaydan kısa süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve bu para için eşini öldürdüğü belirlenmişti. Hakan Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme' ve 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçlarıyla dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan davada Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sabah gazetesinin haberine göre, sanık akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi yapılan incelemede, sanık Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığı belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğunu belirtti. Aysal'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözetim altında tutulup kapsamlı bir incelemenin ardından akıl sağlığı raporu verilmesi gerektiği vurgulandı. Bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakan Aysal, önümüzdeki günlerde yeniden hâkim karşısına çıkacak. Hamile eşini öldüren koca yeniden yargılanacak: Kapsamlı ‘Akıl sağlığı’ raporu vurgusu Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortasını alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Hakan Aysal (41), yeniden hakim karşısına çıkacak. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sadece doktor muayenesiyle akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğunu belirtti.

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FOTOĞRAF 8 Ulubey ilçesinden kent merkezine ilerleyen Bilal Baki'nin (27) kullandığı 64 EB 095 plakalı otomobil, Omurca köyü yol ayrımı yakınlarında karşı yönden gelen Ebru Güven (24) idaresindeki 64 AAB 577 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Güven'in kullandığı otomobil tarlaya devrildi.<br><br> Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Bilal Baki'nin eşi Elif Baki (22) ile kayınvalidesi Saadet Coşkun'un (53) hayatını kaybettiğini belirledi.<br><br> Ağır yaralanan sürücüler ile Sezgin Can Coşkun (17) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.<br><br> KAZADAN SONRA ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI, 7 AYLIK HAMİLEYMİŞ<br><br>Kazadan sonra ortaya çıkan detay yürekleri dağladı. Hayatını kaybeden Elif Baki'nin 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile kadının, eşi Bilal Baki ve annesi Saadet Coşkun ile Uşak'a doktor kontrolüne geldiği öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun ve Ebru Güven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastaneye kontrole gidiyorlardı: 7 aylık hamile kadın ve annesinin feci sonu Uşak'ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada doktor kontrolüne giden 7 aylık hamile kadın ve annesi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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