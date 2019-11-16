7 mesaj kazanım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti Türkiye adına verimli bir ziyaret oldu. Türkiye tezleri dünyaya daha etkili şekilde duyurulurken, savunduğu her alanda tezlerini paylaştığı belgelerle güçlendirdi. Kritik temaslarda ABD ve kamuoyuna verilen mesajlarda öne çıkanlar şöyle:

GELECEK VURGUSU

1 Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik, stratejik ilişkilerin derinliği ve ortak çıkarların büyüklüğü, iki ülkenin yönlerini geleceğe çevirmesini gerektiriyor.

SORUNLAR AŞILABİLİR

2 Türkiye, asırlara dayalı siyasi ve ekonomik ilişkileri kapsamında bugün önünde duran konuların tamamının üstesinden, karşılıklı diyalog ve anlayışla gelinebileceğine samimiyetle baktığına inanıyor.

KAZAN KAZAN

3 NATO’nun en önemli iki üye ülkesi olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin güçlü olması, daha etkili bir küresel güvenlik stratejisinin yürütülmesi ve terörle mücadelenin sağlıklı işlemesi bakımından da son derece önemli.

TERÖRLE MÜCADELE

4 Küresel çapta DEAŞ’a karşı en etkili sonuçları elde eden ülke olarak Türkiye, aynı şekilde PKK/YPG ve FETÖ gibi örgütlerle de, sınırları içinde ve dışında samimi bir mücadele yürütüyor.

GÜVENLİ BÖLGE YERLEŞKELERİ

5 Sınırları içinde en çok sığınmacıyı barındıran ülke olan Türkiye, sorunun çözümü için, Suriye’de oluşturacağı güvenli bölgelerde kuracağı yerleşim yerleri dahil, tüm dünyanın desteğini bekliyor.

TAHKİR EDEN ÇEVRELER

6 ABD’de son dönemde Türkiye aleyhine alınan ekonomik yaptırım ve sözde soykırım gibi kararların gerisinde iki ülke ilişkilerini umursamayan gruplar bulunuyor.

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ADIM ADIM TİCARİ HEDEFE

7 İki ülke ticaretinde 100 milyar dolar hedefi sık sık vurgulanırken, bunu gerçekleştirme imkanlarının bulunduğu belirtildi. Bu karlı alışverişi günlük siyasi polemiklere kurban etmek iki ülke halkına haksızlık.

Kriz değil çözüm adımı

ABD ziyaretinin ardından Türkiye’nin kazanımları ise şöyle özetlendi:

1 Türkiye ile ABD arasındaki birçok kriz başlığının çözümü yönünde önemli görüşmeler stratejik kararlara dönüştürüldü.

Türkiye ile ABD arasındaki birçok kriz başlığının çözümü yönünde önemli görüşmeler stratejik kararlara dönüştürüldü. 2 İlişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘lider diplomasisi’ ile ciddi bir merhale kat edildiği görüldü.

İlişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘lider diplomasisi’ ile ciddi bir merhale kat edildiği görüldü. 3 Diplomasi ve diyalog kanallarını her şart altında sürdürmeye çalışan Türkiye’nin terörle mücadelesinin sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı ilgilendirdiği tekrar hatırlatıldı.

Diplomasi ve diyalog kanallarını her şart altında sürdürmeye çalışan Türkiye’nin terörle mücadelesinin sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı ilgilendirdiği tekrar hatırlatıldı. 4 Erdoğan, Suriye’deki genel durum, YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle yapılan mücadele, güvenli bölge gibi başlıkları belgeleriyle ortaya koydu.

Erdoğan, Suriye’deki genel durum, YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle yapılan mücadele, güvenli bölge gibi başlıkları belgeleriyle ortaya koydu. 5 Terörle mücadelede Türkiye’nin yıllardır verdiği kayıplar YPG/PYD ile PKK arasındaki somut ilişkiler belge ve detaylarıyla ABD’ye anlatıldı.

Terörle mücadelede Türkiye’nin yıllardır verdiği kayıplar YPG/PYD ile PKK arasındaki somut ilişkiler belge ve detaylarıyla ABD’ye anlatıldı. 6 Sözde soykırım konusunda Erdoğan’la görüşen beş senatörden biri olan Lindsey Graham senatodaki oylamayı bloke ettirdi.

Sözde soykırım konusunda Erdoğan’la görüşen beş senatörden biri olan Lindsey Graham senatodaki oylamayı bloke ettirdi. 7 S-400 ve F-35 gibi konu başlıklarında yaşanan sorunlar için her iki ülkenin güvenlik ve savunma yetkilileri çalışma yapması konusunda bir fikir birliği oluşturdu. Çalışmalar dün başlatıldı. Türkiye ile ABD’nin terörle mücadele, savunma iş birliği ve ikili ticaret gibi ortak hedefleri hususunda kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi. Bu temasların birçok konuda çözüme ivme katması bekleniyor.

S-400 ve F-35 için çalışma başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 ve F-35 meselelerine ilişkin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile dün itibarıyla çalışmaya başladıklarını söyledi. Çalışmanın NATO koordinatörlüğünde değil ikili düzeyde yürüyeceğini aktaran Kalın, S-400’lerin NATO‘ya entegre edilmeden müstakil kullanılabileceğini belirtti.