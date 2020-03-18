776 milyon öğrenci tatilde

Böylece okula gitmeyen öğrenci sayısı 776 milyon 700 bin oldu. Ayrıca 15 ülkede ise “yerel düzeyde” okulların kapatıldığını belirten UNESCO, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde milyonlarca öğrencinin eğitimlerinin sekteye uğrayacağı uyarısında bulundu. UNESCO, “COVID-19 nedeniyle emsali görülmemiş sayıda çocuk, genç ve yetişkin okula veya üniversiteye gitmiyor. Toplamda 100 ülkedeki hükumetler, hastalığın yayılmasını yavaşlatmak amacıyla eğitim kurumlarının kapatıldığını duyurmuş ve uygulamıştır. UNESCO, eğitim kesintilerini en aza indirmek ve öğrenimin sürekliliğini kolaylaştırmak için ülkelere acil destek sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

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