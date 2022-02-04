Almanya'nın Bonn kentinden bisikletiyle 15 Ağustos 2021'de yola çıkan Milan Winkler, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye yolculuğunda Burdur'a ulaşan Winkler, gezmek, insanlarla tanışmak ve doğal güzellikleri keşfetmek için seyahat ettiğini söyledi.
8 bin kilometre pedal çevirdi: Soluğu Burdur'da aldı.
Yolculuğa başladıktan sonra 8 bin 400 kilometre pedal çevirdiğini anlatan Milan Winkler, "Hedefim Hindistan'a gitmek. Şu ana kadar 8 bin 400 kilometre pedalladım. Mevsim nedeniyle bazı zorluklar yaşıyorum. Sırbistan'da hava oldukça kötüydü ve dağdaydım. Sığınacak yer bulamadım. Şans eseri terk edilmiş bir otel buldum. Sırbistan'dan Kosova'ya girmek istedim, bütün gün yağmurda yokuş yukarı bisiklet sürdüm, bana sınırın kapalı olduğu söylendi" dedi.
8 bin kilometre pedal çevirdi: Soluğu Burdur'da aldı.
Türkiye'nin ardından rotasında Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan'dan sonra Hindistan yer alan Winkler, yolculuğunu 1 yılda tamamlamayı planlıyor.
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Almanya'nın Bad Buchau kentinde yaşayan, \"Düzceli motorcu\" lakaplı Habip Keskin, bisikletle memleketi Düzce'ye gitmeye karar verdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Keskin, 6 Ocak'ta Almanya'dan yola çıktı.
Trafikte görünür olabileceği renkte giysileri tercih eden Keskin, bisikletine astığı Türk bayrağı ve \"Düzceli 81\" yazısıyla da dikkati çekti.
Avrupa ülkelerinin bir bölümünü otobüsle geçen Keskin, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'da 1400 kilometre pedal çevirdi. Geçtiği ülkelerde camileri ziyaret ederek fotoğraflayan Keskin, bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Keskin, AA muhabirine, daha önce Türkiye'yi motosikletle gezdiğini, bisikletle Almanya'dan memleketi Düzce'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.
Türkiye'ye ulaştığı için mutlu olduğunu belirten Keskin, \"Çok şükür Allah sağ salim vatanımıza kadar gelmeyi nasip etti. Türkiye'ye gelmekteki amacım güzergah üzerinde Osmanlı'dan bu tarafa kalan tarihi değerlerimizi, camilerimizi görmek, milletimizin yaptığı,değerleri insanlara göstermek.\" dedi.
Keskin, Avrupa'daki yolculuğu boyunca ziyaret ettiği camilerde birçok Türk ile tanıştığını, bazı akşamlar camilerde konakladığını ifade etti.
Olumsuz hava şartlarının kendisini yıldırmadığını söyleyen Keskin, camileri tanıtma azmiyle tüm zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.
Türkiye'deki camilerin de tanıtımını yapacağını dile getiren Keskin, \"İstikametim, memleketim Düzce olacak. Düzce'ye kadar görebildiğim camileri ziyaret edeceğim. Camileri içeriden ve dışarıdan fotoğraflıyorum. Vakit namazlarımı da kaçırmıyorum. Camileri elimden geldiği kadar çekip Avrupa ve Türkiye'de beni sosyal medyadan takip eden kardeşlerime ve büyüklerime göstermeye gayret ediyorum.\" diye konuştu.
Keskin, gelecek hafta Düzce'ye varmayı planlıyor.
Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldi: Yol boyunca camileri tanıttı
Hayatını sürdürdüğü Almanya'dan memleketi Düzce'ye varmak için bisikletiyle yola çıkan ve güzergahtaki camileri sosyal medya aracılığıyla tanıtmayı amaçlayan Habip Keskin, Edirne'ye ulaştı. Avrupa ülkelerinin bir bölümünü otobüsle geçen Keskin, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'da 1400 kilometre pedal çevirdi. Geçtiği ülkelerde camileri ziyaret ederek fotoğraflayan Keskin, bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Belçika'da 10 Eylül'de evlenen Sarah De Canniere ile Tom De Bruyne çifti, balayını bisiklet yolculuğuyla geçirmeye karar verdi. Evlendikten bir gün sonra yola çıkan çift, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek, 14 Aralık 2021'de İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da pedal çeviren çift, Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Turistik yerleri, doğal güzellikleri gezen çift, Bergama, Efes, Patara Myra antik kentini ziyaret etti.
Balayında bisiklet turuna çıkan çift, 6 bin kilometre pedal çevirip Antalya’ya geldi
Antalya kent merkezine gitmeyi planladıklarını söyleyen Sarah De Canniere, şunları söyledi:<br><br>\"Çocukluğumda ailemle bir kez İstanbul'a gelmiştim. Eşim ilk kez Türkiye'ye geldi. Balayında farklı ülkeleri, insanları tanımak istedik. Gezimizin yaklaşık 1,5 ayını Türkiye'ye ayırdık. Olimpos, Phaselis antik kentini ve Antalya merkezini gezeceğiz. Antalya'dan uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a uçacağız. Bisikletle Ürdün, Lübnan ve İsrail'i gezeceğiz. Turumuz İsrail'in Telaviv şehrinde sona erecek. Buradan duruma göre gemi veya uçakla Belçika'ya döneceğiz. Günde yaklaşık 60- 70 kilometre yol alıyoruz. Şu ana kadar bisiklet üstünde toplam 6 bin kilometre yol katettik, toplam 8 bin kilometre yapacağız.\"
Geceyi çadırda geçirip, gündüz gezdiklerini anlatan Sarah de Canniere, \"Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde doğa, deniz muhteşem. Türk insanı çok candan, içten, misafirperver, yardımsever. Gezimizin en güzel günlerini Türkiye'de geçiriyoruz\" dedi.
Balayında bisiklet turuna çıkan çift, 6 bin kilometre pedal çevirip Antalya’ya geldi
Balayında bisiklet turuna çıkan çift, 6 bin kilometre pedal çevirip Antalya’ya geldi
Belçika'dan balayını geçirmek için bisikletle tura çıkan Sarah De Canniere (29) ile Tom De Bruyne (29) çifti, 9 ülkede 6 bin kilometre pedal çevirdi. Sarah de Canniere, "Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde doğa, deniz muhteşem. Türk insanı çok candan, içten, misafirperver, yardımsever. Gezimizin en güzel günlerini Türkiye'de geçiriyoruz" dedi.
OYNAT 00:37
Yedi ay sürecek yolculuk: Endonezyalı iki vatandaş hac ibadeti için bisikletleriyle yola çıktı
Endonezya'nın Palembang kentinde iki Endonezya vatandaşı Tjahja Gunawan ve Muhammed Fuad, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletleriyle yola çıktı.
Gunawan ve Fuad'ın, yaklaşık 12 bin 500 km kara yolu ve 750 km deniz yolu ile toplamda yedi ay boyunca seyahat edeceği planlanıyor.