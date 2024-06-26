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8 yıl sonra deşifre oldular

FETÖ’nün güncel yapılanmasına bir darbe daha. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana TSK içinde deşifre olmadan kalmayı başaran 14 şüphelinin izine ulaştı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:45 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

1’i mahrem imam, 14'ü aktif görevde, 8'i daha önce ihraç edilmiş subay/astsubay/uzman çavuş ve askeri okullardan ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde yapılanmaya çalışan FETÖ unsurlarının mahrem imamı dahil şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Pazarda buluşmuşlar

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca elde edilen bilgilere göre, mahrem imamlarıyla kriptolu görüşme yöntemiyle irtibat kurduğu belirlenen askerlerin bu zamana kadar nasıl hiçbir takibe takılmadıkları da tespit edildi. FETÖ’cü askerlerin kendilerini gizlemek amacıyla çeşitli market ve pazar yeri gibi umuma açık yerlerde buluşup haberleştikleri öğrenildi.



#FETÖ
#Operasyon
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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