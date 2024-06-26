8 yıl sonra deşifre oldular

1’i mahrem imam, 14'ü aktif görevde, 8'i daha önce ihraç edilmiş subay/astsubay/uzman çavuş ve askeri okullardan ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde yapılanmaya çalışan FETÖ unsurlarının mahrem imamı dahil şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca elde edilen bilgilere göre, mahrem imamlarıyla kriptolu görüşme yöntemiyle irtibat kurduğu belirlenen askerlerin bu zamana kadar nasıl hiçbir takibe takılmadıkları da tespit edildi. FETÖ’cü askerlerin kendilerini gizlemek amacıyla çeşitli market ve pazar yeri gibi umuma açık yerlerde buluşup haberleştikleri öğrenildi.