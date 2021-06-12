81 ili gezip kadınları bilgilendireceğiz

Yeni girişimci kadınlar için harekete geçen AK Parti Kadın Kolları, Türkiye genelinde “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları” başlatmıştı. Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, söz konusu projeyle ilgili bilgiler verdi. Şu ana kadar Hakkari, Balıkesir ve Amasya’ya gittiklerini ve yaklaşık bin 500 kadına ulaştıklarını söyleyen Keşir, “Amacımız, bu çalışmayı 4-5 ay içerisinde 81 ilde yapmak. Şimdi bir ekip daha kuracağız. İki ayrı ekip Türkiye’yi gezeceğiz” dedi.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Keşir, geri dönüşler almaya başladıklarını dile getirirken, “Daha fazla bilgiyi nerden alırım, diye telefon gelmeye başlıyor bize. Teşkilatlarımızı görevlendirdik. Hem onlara mentorluk yapacak hem de kurumla arada köprü olacaklar. Hakkari ve Balıkesir’de birkaç girişim başladı” diye konuştu.

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O YAPTI SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ

Destekleri kullanan kadınların yeni hayatlarıyla ilgili kısa videolar hazırladıklarını ve bunları gittikleri illerdeki kadınlara izlettirdiklerini belirten Keşir, “KOSGEB, TKDK ve Tarım İl Müdürlüğü’nden yetkililer desteklerle ilgili bilgi veriyor. Bunlar çok az biliniyor. Bu desteklerle ilgili çok başarı hikayeleri var. Ama bunu nasıl kullanacağını bilmeyen kadınlar da var. Sonra o desteklerden yararlanan kadınlar kendi öyküsünü anlatıyor. Ne gibi sorunlarla karşılaştıkları ve bunları nasıl aştığını aktarıyor. Kadınlara ‘O yaptı, siz de yapabilirsiniz’ diyoruz. Tüm Anadolu’nun kadınlarına hayallerini gerçekleştirmekle ilgili somut bir şey bırakmak istiyoruz” dedi.

BU UMUDU ARTIRMAMIZ LAZIM

Keşir, Amasya’da devlet desteğiyle önemli işlere imza atan genç kızın hikayesini de aktardı. Keşir, şunları söyledi: “23 yaşında bir kızımız, işletme 2. sınıf öğrencisiyken KOSGEB’in desteklerini ders olarak görüyor. Sonra kızımız mezuniyete kadar bu destekleri ve ayrıca sektör araştırıyor. Ve baklava imalathanelerinin tek kullanımlık tepsilerle ilgili pazarda eksiklik olduğunu fark etmiş. KOSGEB’den bunun üzerine 2 makinelik destek alıyor. Şu anda hemen hemen bütün Karadeniz’in baklava ve kadayıf imalatçılarının tepsilerine gönderiyor. Şimdi, bu kız 2-3 makine daha alıp fabrikaya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu hikaye hangi kadını, hangi genci heyecanlandırmaz? Bizim bunu yaygınlaştırmamız, bu umudu artırmamız lazım. Anadolu’da kadınların enerjisi inanılmaz yüksek ve inanılmaz gayretliler.”

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