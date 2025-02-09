9 milyarlık vurguna 10 tutuklama

Kapalıçarşı'da kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı’daki 8 ana şirkete bağlı 93 paravan şirket aracılığıyla 9 milyar lira kara para aklandığı belirlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu 40 şüpheli yakalandı.





HESAP AÇIP BAŞKASINA VERMİŞLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcı sorgusunun ardından 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 20 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 20 şüphelinin 2 milyon TL üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak başka kişilere verdiği yönünde savunma yaptığı öğrenildi. Şüphelilerden 10’u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan Yardımcı Özbey ise ‘konutu terk etmemek’ ve ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Suç ağıyla ilgili soruşturma sürüyor.





KAPALIÇARŞI DIŞINDA DA FAALİYET YÜRÜTTÜ

Olayına ilişkin açıklama yapan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “Özbey, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı değildir. Kendisi Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatına haizdir” diye konuştu. Kurtulmuş, “Özbey’in gözaltı işlemi Kapalıçarşı ve Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu’nda icra ettiği görev ve faaliyetlerinden dolayı yapılmamıştır. Kendisi aynı zamanda Kapalıçarşı dışında faaliyet gösteren holding bünyesindeki faaliyetleri nedeniyle başkaca çalışanlarla birlikte gözaltına alınmıştır” dedi.



