9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu: Yargı paketi neleri kapsıyor?

"9. Yargı Paketi taslağı ve içeriği açıklandı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı ve Yılmaz Tunç'un yakın takibinde olan çalışmada cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yer alacak. Başkan Erdoğan'ın da aktardığı üzere hali hazırda gündemde olan yargı paketi denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi, genel af, arabuluculuk gibi pek çok konu başlığı ile araştırılıyor. Maddeler arasında casusluk suçunu işleyenlere, öğretmenlik mesleğine yönelik çalışmalar bekleniyor. İşte yeni yargı düzenlemesi için son gelişmeler...