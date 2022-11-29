Gündem 900 adımda 900 yıllık tarih
TOKAT

900 adımda 900 yıllık tarih

Tokat’ın 900 yıllık tarihi, yapılan restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla 900 adımda arşınlanabiliyor. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Buraya gelenler 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar her döneme ait eserleri, 900 adımda görebilecekler. ” dedi.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
900 adımda 900 yıllık tarih
Tokat Şehir Müzesi’nde 11 bin parça eser sergileniyor.

Tarih boyunca 14 devlete ev sahipliği yapan Tokat, 900 yıllık geçmişini 900 adımda görmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor. Çeşitli el sanatlarıyla da otantik güzellikler sunan ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan şehirde, yaklaşık 3,5 milyon yıldır gelişimi devam eden, ismini içinin bal renginde oluşundan alan Ballıca Mağarası, 2. Abdülhamid’in padişah oluşunun 25. yılında yaptırdığı Saat Kulesi, Arastalı Bedesten, Tokat Müzesi, Mahperi Hatun Kervansarayı, Taşhan, Yağıbasan Medresesi ve Deveciler Hanı yer alıyor. Gastronomisiyle de öne çıkan Tokat mutfağının lezzetlerinde baş sırada çökelekli gözleme ve Tokat kebabı geliyor. Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle düzenleme ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 8 müzenin yanı sıra birçok yeni müze çalışması da devam eden şehir, gelişen ve geçmişten bu yana kimliğini koruyan yapısıyla yerli, yabancı misafirlere hazır.

3,5 milyon yıldır gelişimi devam eden, ismini içinin bal nrenginde oluşundan alan Ballıca Mağarası ilgi görüyor.
3,5 milyon yıldır gelişimi devam eden, ismini içinin bal nrenginde oluşundan alan Ballıca Mağarası ilgi görüyor.

SULU SOKAK’TA EL SANATLARI GÖRÜLECEK

“900 adımda 900 yıllık tarih” sloganıyla şehri yeniden ihya eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Buraya gelenler Tokat’ın havasıyla, doğasıyla farklı bir şehre girdiklerini hisseder, 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar eserler görür. 900 yıla ait bu eserler, kimi zaman karşı karşıya kimi zaman yan yana kimi zaman 50 metre mesafede bulunuyor. Bunların hepsini 900 adımda görebilecekler. Tokat’ta 6 tane Osmanlı Sokağı var. Bunlardan 3 tanesini restore ettik, diğerlerine de devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. El sanatlarını yaşatmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Eroğlu, “Çok yakın bir zamanda el sanatlarını ziyaretçilerimizle buluşturacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Sulu Sokak’ta bulunan bir hanın içinde el sanatçılarımıza küçük dükkanlar tahsis edeceğiz. Ustalarımız burada, ziyaretçilerin gözü önünde sanatlarını icra edip satışını yapacaklar.” dedi.

ÇAĞLAR BOYU YERLEŞİM YERİ

Tokat’ın tarihi eserlerinin bir günde gezilemeyecek kadar zengin olduğunu anlatan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da “Komana Antik Kenti, aynı zamanda Hititler’den itibaren bir yerleşim alanı olmuştur. Pontus tarafından da yerleşim alanı olan bölge, Danışment’in bölgeyi fethiyle beraber önce Danişmentliler ardından Selçuklu ve Osmanlı tarafından kullanılmıştır. Burada kazılarımız devam ediyor. İnşallah yapılacak millet bahçesiyle de bağlantısını kuracağız. Niksar Kalesi ve Niksar’daki mezar taşları büyük önem taşıyan tarihi miraslarımızdan biri. Ayrıca, Zile’de antik bir tiyatro bulundu, arkeolojik kazıya başladık, önümüzdeki dönemde kazılar devam edecek. Tarihi yapıları bir an önce turizme kazandırmak için bu çalışmaları hızlandırıyoruz.” dedi.

550 yıllık koleksiyon sergilendi: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi
FOTOĞRAF 19
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 555. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan Kudret ve Hafıza Gücün Sanatı sergisi, Anadolu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine ışık tutuyor.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 555. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan Kudret ve Hafıza Gücün Sanatı sergisi, Anadolu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine ışık tutuyor.
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Müze ve sergi uzmanı, aynı zamanda serginin küratörü Hasan Mert Kaya, yaptığı açıklamada, sergide Darphane koleksiyonlarından derlenen çok seçkin eserlerin bir araya getirildiğini dile getirdi.
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Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi nişan, madalya ve sikkelerinden derlenen bir seçkiyle serginin ortaya çıktığını dile getiren Kaya, Erken Osmanlı ile başlıyor ve Osmanlı`nın tüm 600 yıllık sikke tarihini gösteren, farklı coğrafyalarda darp edilmiş altın, gümüş, bakır sikkeler bulunuyor. dedi.
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Eserler çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor
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Küratör Kaya, zaman içinde değişip gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerle ihtiyaç duyulan farklı birimlerde ve ağırlıklarda üretilen madeni sikkelerin de ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti: Avrupa ile ticarette kullanılan ve `zolta` olarak tabir ettiğimiz büyük gramajlı gümüş Osmanlı sikkeleri var.
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Diğer taraftan üç kıtaya hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesi olduğu için bu eserler Cezayir`den Belgrad`a, Tunus`tan Erivan`a, Ankara`dan Üsküp`e, Yemen`den Çanakkale`ye kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Osmanlının hüküm sürdüğü coğrafyada basılan, yüzyıllar içerisinde üretilen tüm sikkelerin en seçkin örneklerini burada ziyaretçilerle bir araya getirdik.
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Cumhuriyet dönemi eserlerine de değinen Kaya, Cumhuriyet döneminde üretilen İstiklal madalyaları, cephede savaşanlara verilen kırmızı kurdeleli, milletvekillerine verilen yeşil kurdeleli, hem cephede hem milletvekili olarak görev yapmış olanlara kırmızı yeşil kurdeleli, geri hizmette bulunanlara beyaz kurdeleli ve daha sonra yine Cumhuriyet döneminde devletimizin ürettiği Devlet Üstün Hizmet, Devlet Övünç ve Devlet Şeref madalya ve nişanları da burada ziyaretçilerle bir araya geldi. değerlendirmesinde bulundu.
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Sikkeler ait olduğu dönemin gazetesi niteliğinde
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Hasan Mert Kaya, sergide Darphane`nin 550 yıllık tarihindeki her döneme ışık tutan eserlerin görülebileceğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi: Genelde tarih hep aracı kaynaklarla günümüze ulaşıyor, bir tarihçinin tarih kitabından. Fakat sikkeler farklı. Sikkeler ait olduğu dönemin gazetesi niteliğinde. Her biri tanık olduğu bir dönemin hikayesini, üzerindeki mesajla figürle ibareyle günümüze kadar iletiyor. Onun için tarihin aracısız tanıkları sikkeler. Sergimiz bu anlamda önemli.
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Eserlerin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kıymetler muhafızlığı olarak bilinen daimi teşhir alanında haftanın belli günlerinde ziyaretçilerle bir araya geldiğini aktaran Kaya, Geniş anlamda ilk defa burada kamuya açık bir sergi düzenlendi. Bu da yine Darphanenin 555. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yakaladığımız bir şans oldu aslında hepimiz için. ifadelerini kullandı.
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Kaya, tesadüfen veya sosyal medyadan görüp gelenlerin yanı sıra özellikle kıymetli eserleri görmek için sergiye gelen ziyaretçilerin de olduğunun altını çizerek, Sergiyi gezen ziyaretçilerden de çok olumlu dönüşler aldık. Tekrar düzenlenmesi, başka illere gitmesi ve daha uzun sürelerle tekrar tekrar düzenlenmesi yönünde birçok talep dile getirdi ziyaretçiler. Çocuklu aileler çok ilgi gösterdi. Çünkü eserlerin birçoğu ilk defa burada sergilendi. diye konuştu.
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Hasan Mert Kaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yönetimine sergiyi yapma fırsatı tanıdıkları için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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Sergi hakkında
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Fatih Sultan Mehmet döneminde kurumsal yapısı oluşturulan Darphanenin, bugüne uzanan tarihinin takip edildiği seçkide, Osmanlı toplumunun yaşadığı dönüşümlerle tarihsel ve toplumsal olayların sikke, madalya ve nişanlar üzerindeki yansımalarına mercek tutuluyor.
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Üretildikleri dönemin estetik anlayışını da yansıtan eserlerin geçmişten bugüne bir panorama şeklinde sunulduğu sergide, Darphane`nin bugünkü görevlerini ve çalışmalarını tanıtan interaktif uygulamalar ve enstalasyonlar da yer alıyor.
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Geniş bir coğrafyada üretilmiş farklı dönemlere ait bakır, gümüş ve altın Osmanlı sikkeleri, dünyada sadece kadınlar için çıkarılan ilk nişan, Osmanlı İmparatorluğunun ilk sikkesi, Fetret Dönemi`nde Çelebi Mehmet ve kardeşlerinin bastırdığı sikkeler, Cem Sultan`ın bastırdığı sikke, Fatih Sultan Mehmet`in Sultani sikkesi gibi tarihteki önemli paralar, Mecidiye Nişanı, İstiklal madalyası ve bugün verilen Türkiye Cumhuriyeti nişan ve madalyaları da serginin zengin seçkisi arasında göze çarpıyor.
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Sergi, 30 Kasım`a kadar AKM Çok Amaçlı Salonda ziyarete açık olacak.
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550 yıllık koleksiyon sergilendi: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 555. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan "Kudret ve Hafıza Gücün Sanatı" sergisi kapsamında darphanenin 550 yıllık koleksiyonu Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
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