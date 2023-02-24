93 okul ve kurumla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, tahliye kararı alınan 93 okulla ilgili İstanbul Valiliğine yazı gönderdi. (Arşiv)
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliğine güçlendirme ve yıkım kararı tespiti yapılan 93 okul ve kurumla ilgili bir yazı gönderdi.
93 okul ve kurum hakkındaki talep hatırlatıldı
Yazıda, İstanbul Valiliğince kentte meydana gelebilecek muhtemel bir depreme karşı hazırlık amacıyla oluşturulan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan depremsellik analizleri sonucuna göre yıkılıp yeniden yapılmasına veya güçlendirmesine karar verilen 93 okul ve kurumun yatırım programına alınmasının talep edildiği hatırlatıldı.
"Bu kapsamda Valiliğinizce talep edilen güçlendirmeler yatırım programına alınmıştır. Yıkılıp yeniden yapılacak okulların değerlendirmesi de tahliye edilen 93 okula ilişkin detaylı çalışmanın Bakanlığımıza bildirilmesinin ardından Valiliğinize bildirilecektir.
Halihazırda ilinizin yatırım programında yer alan ve Bakanlığımız tarafından daha önceden ihale izni verilen projelerin yapımına devam edilmesi, bununla birlikte Valiliğiniz tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye kararı alınan 93 okulun yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi süreçlerine öncelik verilerek ivedilikle tamamlanması gerekmektedir."