AB Zirvesi’ne katılacak

Avrupa güvenliğinin son günlerde sık sık tartışıldığı dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na (Gymnich) katılacak. Türkiye, bu önemli toplantıya beş yıl aradan sonra ikinci kez davet edilerek AB ile yeniden canlandırılmaya çalışılan ilişkilerde kritik bir adım atmış olacak. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın yanı sıra AB üyesi ülkelerin ve aday ile potansiyel aday ülkelerin dışişleri bakanları ile görüşmeler gerçekleştirecek olan Fidan’ın, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Fidan, Avrupa’nın dış ve güvenlik politikasında karşı karşıya olduğu sınamalara karşı iş birliğinin önemine dikkat çekecek.