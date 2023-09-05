ABD ve Esed PKK’yı kolluyor

Suriye’nin Deyrizor kırsalında Arap aşiretleri ile PKK’nın çatı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çıkan çatışmalar daha geniş alana yayılırken, ABD’nin devreye girerek terör örgütüne destek sağlaması dikkat çekti. Deyrizor Askeri Konsey lideri Ahmed El Habil’in tutuklanması sonrası patlak veren çatışmalarda çok sayıda SDG mensubu hayatını kaybederken, Arap aşiretleri birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi. Tek bayrak altında birleşerek hareket etme kararı alan aşiretlere karşı PKK/YPG mensuplarının ABD üslerindeki silahlarla saldırıya geçtiği belirtilirken, daha önce terör örgütüyle Suriye’nin birçok bölgesinde dirsek temasında olan Esed rejiminin de Arap aşiretlerini tank ve top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 300’Ü GEÇTİ

Sahadaki kaynaklara göre çatışmalarda PKK’nın kaybı 300’ü geçerken, 120’den fazla terör örgütü mensubu da tutsak alındı. Dhiban köyü ile ABD'nin Suriye’deki en büyük askeri üslerinden birinin olduğu Omar Petrol sahası arasında yaşanan çatışmalarda PKK’nın ciddi darbeler aldığı belirtiliyor. SDG’nin Dhiban’a yönelik saldırısının püskürtüldüğü ifade edilirken, 5 terör örgütü mensubunun öldüğü açıklandı. Geri çekilen PKK güçlerinin ABD’nin bölgedeki al-Omar üssüne sığınıp buradaki topçu bataryalarıyla Dhiban’ı vurması, ABD’nin Arap aşiretlere karşı tavır aldığı şeklinde yorumlandı. Çatışmalara SDG’nin aralarında askeri, güvenlik, istihbarat ve lojistik oluşumların da bulunduğu, ağır, gelişmiş ve modern silahlarla donatılmış 15 binden fazla savaşçıyla katıldığı vurgulandı. Yerel kaynaklar, Esed rejiminin ise Münbiç’in kuzeyinde aşiret güçlerine karşı tank ve top atışlarıyla YPG/PKK'yı desteklediğini bildirdi.

TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİLER

Öte yandan PKK’ya karşı savaşan aşiretlerin tek bir bayrak altında toplanacağı bildirilirken, Deyrizorlu aşiretlerin Arap Aşiret Kuvvetleri Genel Komutanlığı adı altında birleştiği ifade ediliyor. Bir araya toplanan Arap aşiretlerin, Münbiç’in kuzeyinde PKK/YPG kontrolünde bulunan bazı bölgeleri ele geçirdiği, iki taraf arasındaki çatışmaların Deyrizor’un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde aralıklarla sürdüğü belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de PKK/YPG kontrolü altındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

MUTABAKAT AÇIKLAMASI

ABD'nin Şam Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasından pazar günü yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Ethan A. Goldrich ve Deaş’a karşı koalisyonun komutanı General Joel B. Vowell’ın Deyrizor’da SDG güçleri ve aşiret liderleriyle tansiyonu düşürmek için bir araya geldiği belirtildi. Toplantıda tarafların Deyrizor halkının sorunlarının çözülmesi, çatışmaların bir an önce durdurulması ve sivillerin korunmasının önemi gibi konularda mutabakata varıldığı kaydedildi. Pazar günü yapılan mutabakat açıklamasına rağmen dün çatışmaların devam etmesi ise dikkat çekti.

Sahadaki gruplar çatışıyor

Arap aşiretlerle PKK arasındaki gerilimin ardından sahada bulunan diğer gruplar da hareketlendi. Esed rejimi askerleriyle ÖSO güçleri arasında Haseke’nin kuzeybatısındaki Tel Tamr kasabasında çıkan çatışmalarda 23 kişinin öldüğü bildirildi. Öte yandan rejim askerleriyle HTŞ grubu arasında da İdlib’in güney kırsalı ve Halep’in batı kırsalındaki çeşitli cephelerde şiddetli çatışmalar yaşandığı rapor edildi. Rejimin İdlib’in güneyindeki Cebel el-Zaviye bölgesinde yer alan bazı mevzileri geri almaya çalıştığı bildirilirken, geçen hafta HTŞ savaşçılarının yaptığı bazı kazanımlara vurgu yapıldı. HTŞ’lilerin çatışmalar esnasında rejim ordusuna ait bir tüneli havaya uçurarak 6 askeri öldürdüğü açıklandı. Buna karşılık rejim güçleri, HTŞ’nin ikmal hatlarını hedef alarak hava saldırıları düzenledi.











