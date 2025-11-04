Aç kalan çakal yavruları şehir merkezinde görüntülendi

Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne yaklaşık 350 metre uzaklıktaki ağaç ve çalılık alandan çıkan yavru çakal yavrularının, bir süre çöp konteynerleri çevresinde dolaştıkları, yanlarından geçen araçların sesinde korkarak yeniden ağaçlık alana saklandıkları görüldü. Gece yarısından sonra çekilen görüntülerde, 2 çakal yavrusunun ise birlikte gezdiği yer alırken, aynı bölgede bir tilki yavrusunun da görüldüğü belirtildi. Kaydedilen görüntülerde çalılık alandaki yabani hayvanlarının sesleri de kaydedildi.