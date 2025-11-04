Yeni Şafak
Aç kalan çakal yavruları şehir merkezinde görüntülendi

07:384/11/2025, الثلاثاء
IHA
Bartın’da aç kalan çakal yavruları, şehir merkezinde görüntülendi.
Bartın’da aç kalan çakal yavruları, şehir merkezinde görüntülendi.

Bartın merkezindeki Aladağ Mahallesi’ne bağlı 13 Nolu sokak ve Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 farklı çöp konteyneri çevresinde 3 çakal yavrusu görüntülendi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne yaklaşık 350 metre uzaklıktaki ağaç ve çalılık alandan çıkan yavru çakal yavrularının, bir süre çöp konteynerleri çevresinde dolaştıkları, yanlarından geçen araçların sesinde korkarak yeniden ağaçlık alana saklandıkları görüldü. Gece yarısından sonra çekilen görüntülerde, 2 çakal yavrusunun ise birlikte gezdiği yer alırken, aynı bölgede bir tilki yavrusunun da görüldüğü belirtildi. Kaydedilen görüntülerde çalılık alandaki yabani hayvanlarının sesleri de kaydedildi.



#Bartın
#Tilki
#Aladağ Mahallesi
