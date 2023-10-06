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Acil servisteki arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi yaşam mücadelesini kaybetti

Trabzon'da, yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen 2 kişiyle yaşanan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

08:55 . 6/10/2023 Cuma
AA
Trabzon'da arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hastanede hayatını kaybetti

Trabzon'da arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hastanede hayatını kaybetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi acil servisinde 9 Eylül'de yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma sonucu kalp krizi geçirerek, aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ali Kemal Sağlam, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.


Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olay


9 Eylül gecesi hastanenin acil servisindeki yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmış, arbede sırasında hasta yakınlarından biri güvenlik görevlisi Sağlam'ın göğsüne fiziksel müdahalede bulunmuştu.


Arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırılmış, Sağlam olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirmişti. Kalbinin durduğu belirlenen Sağlam, sağlık personelinin müdahalesiyle yaşama döndürülerek tedavi altına alınmıştı.





#Ali Kemal Sağlam
#KTÜ Farabi Hastanesi
#Trabzon
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