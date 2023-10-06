Acil servisteki arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi yaşam mücadelesini kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Terör örgütü PKK'ya yönelik 11 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 75 PKK üyesinin yakalandığını duyurdu. Bakan yerli kaya yaptığı paylaşımda "Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli’nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.