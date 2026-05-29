Acil servisteki kavga sonrası hasta görme kaybı yaşadı

"Acil serviste görevli olan doktor muayenesini yaptığı esnada müvekkilim alerjisi olan ilaçları ve kullanması gereken ilaçları belirtmiştir. Görevli olan doktor tarafından öncelikle, 'Sen bana işimi mi öğretiyorsun?' diyerek sözlü olarak tepki gösterilmiş akabinde de kamera kayıtlarına yansıdığı üzere saldırı eylemini gerçekleştirmiş ve sol gözüne yumruk atmıştır. Müvekkilim şu an yüzde 30 görme kaybı yaşamaktadır. İlgili doktor hakkında şu anda iddianame düzenlenmiş, Kırıkhan 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddianamesi basit yaralamadan kabul edilmiş ve ceza davası açılmıştır. Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralamadan eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama olarak vasıf ve eyleminin değişeceğini umuyoruz. Kamera görüntülerine yansıyan olayda da doktor, sanki düşmanına vurur gibi müvekkilime yumruk atmıştır"