Acil servisteki kavga sonrası hasta görme kaybı yaşadı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hastanenin acil servise gelen Mustafa Kuşkonmaz'a (31) yumruk attığı iddiasıyla doktor Furkan V. (33) hakkında 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı. Şikayetçi Kuşkonmaz'ın sol gözünde yüzde 30 görme kaybı oluşurken, doktor hakkında toplam 2,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Olay, 27 Ocak’ta Kırıkhan Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre; rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz, amcası Abdurrahman Kuşkonmaz (46) ile birlikte acil servise gitti. Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ı muayene ettikten sonra serum yazdı. Kuşkonmaz, serumun bitmesinin ardından ilaç yazması için tekrar Dr. Furkan V.’nin yanına gittiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile aralarında yaşanan arbedede Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ın yüzüne yumruk attı.
Olay güvenlik kamerasında
Olay, hastanenin güvenlik kamerasına yansırken; Mustafa Kuşkonmaz'ın sol gözünde yüzde 30 görme kaybı meydana geldi. Mustafa Kuşkonmaz ve Abdurrahman Kuşkonmaz’ın şikayetçi sonrası Furkan V. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Furkan V. hakkında Mustafa Kuşkonmaz’a karşı ‘Basit yaralama’ suçundan 1,5 yıla kadar, Abdurrahman Kuşkonmaz'a karşı da 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 1 yıla kadar olmak üzere toplam 2,5 yıla kadar hapis istemiyle Kırıkhan 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Suçlamaları kabul etmedi
Dr. Furkan V. iddianamede yer alan ifadesinde; suçlamaları kabul etmedi. Mustafa Kuşkonmaz’ın kendisinden 2 gün rapor yazmasını istediğini ancak kabul etmeyince Kuşkonmaz’ın hakaret ettiğini, bu nedenle aralarında itekleme yaşandığını ve Kuşkonmaz’a yumruk atmadığını söyledi. Mustafa Kuşkonmaz ise ifadesinde; Dr. Furkan V.'nin önce hakaret ettiğini, ardından yumruk attığını belirtti.