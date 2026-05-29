Sakarya’da silahlı kavga: Cezaevinden izinli hükümlü de yaralandı

Olay, saat 21.30 sıralarında Akyazı’ya bağlı Karaçalılık mevkisinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Osman D. ile Selim D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Osman D.’nin cezaevinden bayram iznine çıktığı öğrenildi. Jandarma, olaya karışanların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.