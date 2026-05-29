Sakarya’da silahlı kavga: Cezaevinden izinli hükümlü de yaralandı

00:3229/05/2026, Cuma
DHA
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Sakarya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin bayram izniyle cezaevinden çıkan hükümlü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen hükümlü 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Akyazı’ya bağlı Karaçalılık mevkisinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Osman D. ile Selim D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Osman D.’nin cezaevinden bayram iznine çıktığı öğrenildi. Jandarma, olaya karışanların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.



