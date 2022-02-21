Gündem Adanada 2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı
ADANA

Adana'da 2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı

Seyhan Baraj Gölü'nde 2 metre 40 santimetre uzunluğunda, 101 kilogramlık yayın balığı avlandı. Dörtler Topalak Balıkçı Kooperatifi Başkanı Faruk Aydın, Seyhan Baraj Gölü'nde teknesiyle balık avladığı sırada ağın ağırlaştığını fark etti. Yakalanan balık kooperatif binasının girişinde sergilenecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Adana haberleri: Adanada 2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı
2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Adana Seyhan'da arkadaşlarıyla ağı sudan çeken Aydın'ın ağına büyük bir yayın balığı takıldığı görüldü.

Balığın karada boyunu ölçtükten sonra tartan balıkçılar, yakalanan yayının 2 metre 40 santim uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.

Günün erken saatlerinde balık tutmak için tekneyle göle açıldıklarını anlatan Aydın, "Sabah ağlarımızı çekmeye başladık, kısa bir süre sonra karşımıza büyük bir yayın balığı çıktı ve çok heyecanlandık. Çekerken bizi baya zorladı yaklaşık 20 dakika balığı yormak için uğraştık ve sonrasında tekneye almaya başardık. Yayına talep çok. Balığı kesip parçalar halinde satacağız." dedi.

Aydın, balığı kısa süreliğine kooperatif binasının girişinde sergileyeceklerini de sözlerine ekledi.

Her taşın altından silah çıktı
GÜNDEM
Her taşın altından silah çıktı

Adanalılar akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu
FOTOĞRAF 4
Title
Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Tekir Yaylasında bulunan Karboğazı, kış aylarında Adanalıların adeta akınına uğruyor. Kar görebilmek için yaklaşık 100 kilometre yol kat eden Adanalılar, özellikle hafta sonları Karboğazı bölgesinde yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturuyor.
Title
Sağlı, sollu yol kenarlarına araçlarını park ederek karla kaplı ormanlık alanda mangal yakıp piknik yapan Adanalılar, sıradışı bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Kardan adam yapan, kar topu oynayan, leğen ve poşetlerle kayan çocuklar da gün boyunca doyasıya eğlendi.
Title
Tolga-Filiz Uğur çifti, fırsat buldukça karda piknik yapmak için Adana’dan Karboğazı’na geldiklerini belirterek, “Biliyorsunuz Adana’ya kar yağmıyor. Adanalılar için kar bir özlem, bir tutku. Boşluk buldukça, imkan oldukça geliyoruz. Oynuyoruz, eğleniyoruz, dinleniyoruz, mutlu oluyoruz” diye konuştu.
Title
Adanalılar akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Türkiye'yi haftalardır etkisi altına alan yağışlı hava, yurdun büyük bölümünü beyaza bürüdü. Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde vatandaşlar yoğun kar altında, kış koşulları ile mücadele ederken, Adanalılar ise kar görebilmek için yaylalara akın ediyor. Karboğazı'nda oluşan araç kuyruğu drone kamerasıyla görüntülendi.

Ne kendisi ne de çalışanları koronavirüse yakalandı: Bu iş yerine giremedi
GÜNDEM
Ne kendisi ne de çalışanları koronavirüse yakalandı: Bu iş yerine giremedi
Tüm kıyıyı kapladı

Tüm kıyıyı kapladı

​Sahili gören vatandaşlar isyan etti.
Ona yaşayan ölü diyorlar

Ona 'yaşayan ölü' diyorlar

​'399 yaşındaki Türk' videosu viral oldu: İşin aslı ortaya çıktı.
26 ilde vaka yoğunluğu binin üzerinde

​Uzman isim altını olanları uyardı: Rahat bırakmayacaklar.

Mimarisiyle dikkat çekiyordu: Tarihi köşk için harekete geçildi.

Minik oğlunu kaybetti: 'Alim' diyerek morgun kapısına koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.