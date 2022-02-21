Adana'da 2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı

Adana Seyhan'da arkadaşlarıyla ağı sudan çeken Aydın'ın ağına büyük bir yayın balığı takıldığı görüldü.

Balığın karada boyunu ölçtükten sonra tartan balıkçılar, yakalanan yayının 2 metre 40 santim uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.

Günün erken saatlerinde balık tutmak için tekneyle göle açıldıklarını anlatan Aydın, "Sabah ağlarımızı çekmeye başladık, kısa bir süre sonra karşımıza büyük bir yayın balığı çıktı ve çok heyecanlandık. Çekerken bizi baya zorladı yaklaşık 20 dakika balığı yormak için uğraştık ve sonrasında tekneye almaya başardık. Yayına talep çok. Balığı kesip parçalar halinde satacağız." dedi.

Aydın, balığı kısa süreliğine kooperatif binasının girişinde sergileyeceklerini de sözlerine ekledi.

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GÜNDEM Her taşın altından silah çıktı

FOTOĞRAF 4 Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Tekir Yaylasında bulunan Karboğazı, kış aylarında Adanalıların adeta akınına uğruyor. Kar görebilmek için yaklaşık 100 kilometre yol kat eden Adanalılar, özellikle hafta sonları Karboğazı bölgesinde yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturuyor. Sağlı, sollu yol kenarlarına araçlarını park ederek karla kaplı ormanlık alanda mangal yakıp piknik yapan Adanalılar, sıradışı bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Kardan adam yapan, kar topu oynayan, leğen ve poşetlerle kayan çocuklar da gün boyunca doyasıya eğlendi. Tolga-Filiz Uğur çifti, fırsat buldukça karda piknik yapmak için Adana’dan Karboğazı’na geldiklerini belirterek, “Biliyorsunuz Adana’ya kar yağmıyor. Adanalılar için kar bir özlem, bir tutku. Boşluk buldukça, imkan oldukça geliyoruz. Oynuyoruz, eğleniyoruz, dinleniyoruz, mutlu oluyoruz” diye konuştu. Adanalılar akın etti: Kilometrelerce kuyruk oluştu Türkiye'yi haftalardır etkisi altına alan yağışlı hava, yurdun büyük bölümünü beyaza bürüdü. Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde vatandaşlar yoğun kar altında, kış koşulları ile mücadele ederken, Adanalılar ise kar görebilmek için yaylalara akın ediyor. Karboğazı'nda oluşan araç kuyruğu drone kamerasıyla görüntülendi. BiP'te paylaş

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