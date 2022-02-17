Gündem Her taşın altından silah çıktı
ADANA

Her taşın altından silah çıktı

Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı yapan zanlılara yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı aramada taş altlarına gizlenmiş halde 24 tabanca, bir uzun namlulu silah ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Adana haberleri: Her taşın altından silah çıktı
Şüphelilere ait bir çiftlik evinin bahçe duvarındaki taşların altından, bezle sarılıp poşetlenmiş tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt’te silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şebekeyi deşifre etti. Örgüte üye olduğu saptanan 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından dün 51 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon yapıldı.

Operasyonda şebeke üyesi 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 1 kalaşnikof tüfek, farklı çaplarda 870 mermi, çeşitli silahlara ait 147 şarjör ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilere ait bir çiftlik evinin bahçe duvarındaki taşların altından, bezle sarılıp poşetlenmiş tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme çıktı.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
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Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
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