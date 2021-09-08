Gündem Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu 10 gözaltı
ADANA

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli İstanbul ve Isparta'da yapılan şafak operasyonunda şüpheliler gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına karşı Adana merkezli İstanbul ve Isparta’da, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamlar ile örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade ve teşhis bulunan emekli askeri personellerinde bulunduğu 10 kişi tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
DHA
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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