Adana'da kurban pazarındaki husumet sokağa taştı: 3 yaralı

21:1926/05/2026, Salı
IHA
Kurban pazarındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Adana’nın Kozan ilçesindeki bir kurban pazarında iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Ev ve araçların isabet alındığı silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır olan 2 kişi hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirerek geniş çaplı soruşturma başlattı.

Adana’nın Kozan ilçesinde kurban pazarında başlayan tartışma mahallede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.30 sıralarında Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Kurban pazarında tartışan iki grup arasında yaşanan gerginlik, tarafların mahallede yeniden karşı karşıya gelmesiyle büyüdü. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine sokakta silahlar ateşlendi.


Çıkan silahlı kavgada S.K., K.K. ve M.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan M.K. ile S.K.’nin durumlarının ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Çok sayıda boş kovan ele geçirildi

Kavgada ateşlenen kurşunların çevrede bulunan bir evin camına ve park halindeki bir kamyonun aynasına isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi.


Olayla ilgili Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



#Kurban Bayramı
#Silahlı Tartışma
#Kavga
