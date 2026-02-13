Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

Adana'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

00:2413/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
(Foto Arşiv)
(Foto Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kod uyarısına bulunduğu Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar suda kalıp arızalandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent geneli caddeler, sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiği güçlükle ilerlediği su basan yollarda, bazı araçlar arızalandı. Suda kalıp, arızalanan araçlar, sahipleri tarafından itilerek güvenli yerlere götürüldü. DSİ'ye ait boş sulama kanalları da sağanakla birlikte suyla doldu. İl genelinde sağanak yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.


Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yapılan çok sayıda ihbar üzerine su basan noktalarda çalışma başlattı.



#Sağanak
#Yol
#Göl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?