Adana'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar suda kalıp arızalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent geneli caddeler, sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiği güçlükle ilerlediği su basan yollarda, bazı araçlar arızalandı. Suda kalıp, arızalanan araçlar, sahipleri tarafından itilerek güvenli yerlere götürüldü. DSİ'ye ait boş sulama kanalları da sağanakla birlikte suyla doldu. İl genelinde sağanak yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.