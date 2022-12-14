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ANKARA

Aday olmak istiyorum: CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylık için ilk kez çok net konuştu: Ben arzu ediyorum, ben olayım. Ama önemli olan kişiler değil, ülkenin geleceği. Her partinin kendi genel başkanı, doğal adayı olabilir. Sorduğunuz zaman İYİ Parti’nin il, ilçe başkanlarına ‘Benim adayım Akşener’ diyorlar. Bu doğal. Ama bu örgütün belirleyeceği bir şey değil ki. Önemli olan 6 liderin adayı belirlemesi.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
Aday olmak istiyorum: CHP lideri Kılıçdaroğlu 6lı masaya göz kırptı
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez net bir ifade kullandı ve “Ben arzu ediyorum ben olayım” dedi.

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda 6’lı masada hiç görüşme olmadı. 6 liderin olduğu masada bu konu hiç tartışılmadı. Yani kişi bazına hiç indirgenmedi. Biz 6 lider de büyük bir sorumluluk içinde belirleyeceğimiz Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirledik” dedi.

ALTI ADAY KARAR VERECEK

Aday olup olmayacağına dair de açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Parti olarak MYK’da hiç konuşulmadı. Bizler de dikkatle bakıyoruz. Bu konuda kararı verecek olan ben değilim. 6 lider karar verecek. Bu bir gönül meselesi değil. Bu bir sorumluluk üstlenme meselesi. Sistemi değiştirme azmi ve kararlılığı. Ben arzu ediyorum ben olayım. Ama önemli olan kişiler değil, ülkenin geleceği. Bizim tarihe karşı ülkemize karşı sorumluluğumuz var… Her partinin kendi genel başkanı, doğal adayı olabilir. Sorduğunuz zaman İYİ Parti’nin il başkanlarına, ilçe başkanlarına sorduğunuzda ‘Evet benim adayım Meral Akşener’ diyorlar. Bu doğal. Ama bu örgütün belirleyeceği bir şey değil ki. Önemli olan 6 liderin adayı belirlemesidir. 6 liderin göstereceği aday zaten kazanacak.”

BAŞKANLAR GÖREVİNİ SÜRDÜRSÜN

Akşener’in İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığı konusundaki açıklamalarına dair Kılıçdaroğlu, “Sayın Akşener’in görüşüne saygı duyarız. İki belediye başkanımız da bulundukları görevi başarıyla sürdürüyorlar. Sürdürmelerini istiyorum” diye konuştu.

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