Adıyaman ağır yaralı

İlk 2 gün şehirde elektrikler olmadığı için gece arama kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenmiş. Dün itibariyle şehrin yüzde 70’ine elektrik verildiği için çalışmalar hız kazandı. Önceki gün akşam saatleri itibariyle şehre çok sayıda kepçe ekskavatör ve dozer sevk edilmesi mesafe kat edilmesinde etkili oldu. Ayrıca iş makinesi kullanacak personel eksiği de tamamen giderildi. Kriz merkezinde kurulan İş Makinesi Koordinasyon Birimi, en ufak bir hayat belirtisinin olduğu enkaza anında araç yönlendiriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Adıyaman Koordinasyon Merkezi’nde Yeni Şafak'a bölge ile ilgili bilgiler verdi. Yollardaki çökmeler ve diğer sorunlardan dolayı yardımların geç geldiğine vurgu yapan Mustafa Şen, "Valiler, kaymakamlar, il müdürlükleri, başta AFAD olmak üzere ilgili birimleri hepsi burada koordinasyon ekipleri sürekli temas halinde ve sahada neye ihtiyaç var ise koordinasyonu sağlanıp gerekli yere gönderiliyor" dedi. Afetle ilgili en temel sorunun uzmanlığı olmayan kişilerin yardım etmeye çalışması olduğunu söyleyen Şen, "Eğer afet tecrübesi ve uzmanlığı yoksa burada yük almaktan çok, yük oluyorlar. Onlar bizim başımızın tacı Allah razı olsun. Ama bilmeyen, deprem alanında uzman olmayanlar lütfen enkazlara girmesin. Bütün okul bahçeleri, parklar, iki stadyum ve diğer tüm güvenli alanlar afetzedelere ayrılmış durumda. Şu an burada en büyük ihtiyaç çadır ve konteyner. Afetten etkilenen kişi sayısı çok. AFAD ve KIZILAY çadırlarını kurdular ancak yeterli değil. Çadır ve konteyner gönderilmesi çok önemli" diye konuştu.