Adıyaman ağır yaralı

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Depremin en sert vurduğu illerden Adıyaman’da, binaların yarısından fazlası ağır hasarlı.
Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin dördüncü günü geride kalırken en çok hasar olan bölgelerden olan Adıyaman’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde binaların yarısından fazlası ağır hasarlı. En bilinen caddeler sağlı sollu enkazlarla dolu. Depremin ilk anından itibaren sokaklarda kalan vatandaşlar gece gündüz enkazların başından bir an olsun ayrılmıyor.
İlk 2 gün şehirde elektrikler olmadığı için gece arama kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenmiş. Dün itibariyle şehrin yüzde 70’ine elektrik verildiği için çalışmalar hız kazandı. Önceki gün akşam saatleri itibariyle şehre çok sayıda kepçe ekskavatör ve dozer sevk edilmesi mesafe kat edilmesinde etkili oldu. Ayrıca iş makinesi kullanacak personel eksiği de tamamen giderildi. Kriz merkezinde kurulan İş Makinesi Koordinasyon Birimi, en ufak bir hayat belirtisinin olduğu enkaza anında araç yönlendiriyor.
Vatandaşların zorluk çektiği konulardan biri de şebeke suyu. Dün itibariyle şehrin yüzde 50’sine su verilmeye başlandı. Kızılay, AFAD ve çeşitli STK’lar evlerine giremeyen vatandaşlar için uygun bölgelere çadırlar kuruyor. Kızılay ve AFAD ekipleri kentteki hasar görmeyen okul bahçeleri, halı sahalar, kamu kurumlarının bahçeleri, park ve bahçeler olmak üzere hemen hemen her mahallede küçük çadır kentler oluşturdu.
Bütün geçmişleri, anıları ve yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar, akşamları sıfırın altına düşen soğuğa karşı yıkılan binalardan parçalanan odun parçalarını yakarak ısınıyor. Vatandaşlar gece boyunca AFAD, Kızılay ve STK’ların dağıttığı battaniye ve polarlarla ısınmaya çalışırken, gündüz ise aynı battaniye ve polarlara enkazdan çıkarılan yakınlarının cansız bedenlerini sarıyor. Kızılay ekipleri, elektrik sıkıntısı yaşanan kentte belirli noktalara şarj istasyonları da kurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Adıyaman Koordinasyon Merkezi’nde Yeni Şafak'a bölge ile ilgili bilgiler verdi. Yollardaki çökmeler ve diğer sorunlardan dolayı yardımların geç geldiğine vurgu yapan Mustafa Şen, "Valiler, kaymakamlar, il müdürlükleri, başta AFAD olmak üzere ilgili birimleri hepsi burada koordinasyon ekipleri sürekli temas halinde ve sahada neye ihtiyaç var ise koordinasyonu sağlanıp gerekli yere gönderiliyor" dedi. Afetle ilgili en temel sorunun uzmanlığı olmayan kişilerin yardım etmeye çalışması olduğunu söyleyen Şen, "Eğer afet tecrübesi ve uzmanlığı yoksa burada yük almaktan çok, yük oluyorlar. Onlar bizim başımızın tacı Allah razı olsun. Ama bilmeyen, deprem alanında uzman olmayanlar lütfen enkazlara girmesin. Bütün okul bahçeleri, parklar, iki stadyum ve diğer tüm güvenli alanlar afetzedelere ayrılmış durumda. Şu an burada en büyük ihtiyaç çadır ve konteyner. Afetten etkilenen kişi sayısı çok. AFAD ve KIZILAY çadırlarını kurdular ancak yeterli değil. Çadır ve konteyner gönderilmesi çok önemli" diye konuştu.