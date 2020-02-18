Adli kolluk vize çıktı

Söz konusu değişikliklerin hukuka uygun olduğu belirtildi. Örgüt üyesi polis ve savcılar gizlice hazırladıkları dosyalar üzerinden hükümeti devirmek için 17 Aralık’ı gerçekleştirmişti. 17 Aralık darbe girişiminin boşa çıkarılmasının ardından ise Hükümet, 21 Aralık 2013’te Adli Kolluk Yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı.

BİLGİ VERMEK ZORUNDALAR

Buna göre, emniyet ve jandarma görevlilerine, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikayetleri, el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri en üst derece kolluk amirine (il-ilçe emniyet müdürü, il-ilçe jandarma komutanı) ve Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verme zorunluluğu getirilmişti. Yargıçlar Sendikası, düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

GİZLİLİĞİ İHLAL SAYILMAZ

Danıştay 10. Dairesi, iptal istemine ilişkin kararını verdi. Daire, değişiklikleri hukuka uygun bularak, davanın reddine hükmetti. Kararda, adli kolluğun adli olaylarda mülki idare amirine bilgi vermesinin mevzuatın zorunlu bir sonucu olduğu ve soruşturmanın gizliliğinin ihlali sayılamayacağı belirtildi. Kararda, savcıların, başsavcıdan bağımsız olarak yargısal faaliyette bulunmaları, yürüttükleri soruşturmalar hakkında başsavcıya bilgi vermemeleri veya cumhuriyet başsavcısından gizli bir şekilde soruşturma yürütmelerinin de hukuken mümkün olmadığı vurgulandı.