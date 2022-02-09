AEDAŞ'tan Isparta açıklaması: Tolamda 10 yılda gerçekleşen arıza bir günde yaşandı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) görev bölgesinde yer alan Isparta’da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada 3 Şubat Perşembe günü başlayan ve 'normal mevsimsel koşullara göre 45 günde yağacak olan karın, 11 saatte bölgeyi etkisi altına almasının' enerji iletim ve dağıtım hatlarında arızalara yol açtığı belirtildi.

Elektrik dağıtım hizmetinde atmosferik olayların etkisi büyük olduğundan, kar, tipi, fırtına, sel gibi olağanüstü hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için AEDAŞ’ın kendi bünyesinde özel bir meteoroloji ekibi ile birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yakın temas halinde çalıştığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

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'1 GÜNDE 12 BİN ARIZA VE HASAR'

"Isparta’da 3 Şubat Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışından önce AEDAŞ, meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde bölgedeki araç ve saha personelini güçlendirerek ilk tedbirleri almıştır. Ancak kar yağışının beklenin de üzerinde olması ve normalde 45 günlük karın 11 saatte yağması nedeniyle havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükü, proje usul esaslarına göre yapılan şebeke tasarımının çok üzerinde bir yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Bu durum da bazı dağıtım ve havai hat unsurlarının ağır hasar almasına yol açmıştır.

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Kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-1,5 metreyi bulması, dağıtım hatlarında kar ve buz yükü nedeniyle doğan hasarlara ulaşmayı zorlaştırırken arızalara müdahaleleri güçleştirmiştir.

Isparta’da 2021 yılında toplam arıza sayısı 1.100 iken, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Perşembe günü toplam 12 bin arıza ve hasar oluşmuştur. Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı 1 günde yaşanmıştır."

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'PERSONEL TAKVİYESİ YAPILDI'

TEDAŞ koordinasyonunda Türkiye’nin farklı bölgelerinde dağıtım hizmeti veren Boğaziçi, Çamlıbel, Enerjisa, ADM, GDZ, Meram, Uludağ, Osmangazi, Sakarya EDAŞ ve TREDAŞ tarafından bölgeye destek amaçlı personel takviyesi yapıldığı belirtilen açıklamada "653 personel, 273’ü aşkın araç ve 61 jeneratör ile aralıksız devam eden kar yağışına karşın olabildiğince kısa sürede abonelerin yüzde 95’inin bulunduğu bölgelere yeniden enerji verilmiştir" bilgisi verildi.

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GECİKME BEDELİ ALINMAYACAK

AEDAŞ bölgede fatura okumalarının 14 Şubat’tan önce gerçekleşmeyeceğini belirterek, faturalarda son okuma tarihinden itibaren ilave 30 gün verileceğini ve gecikme bedeli alınmayacağını bildirdi.

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'RUTİN DENETİMLER YAPILMIŞTIR'

AEDAŞ bunun yanında bu süreçte firmayla ilgili çıkan bazı haberleri de yalanladı. Firmanın faaliyetlerinin denetlenmediğine ilişkin haberlerin doğru olmadığı belirtilen açıklamada "Elektrik dağıtım sektöründe özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından bu alanda Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 dağıtım şirketi düzenli olarak denetlenmekte, yatırım programları EPDK tarafından 5’er yıllık dönemler halinde belirlenerek devreye alınmaktadır. Bu süreç içerisinde diğer şirketlerde olduğu gibi AEDAŞ’ta da rutin denetimler yapılmış, hatalı hiçbir işlem bulunmadığından herhangi bir cezai yaptırım söz konusu olmamıştır" denildi.

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2013-2020 yılları arası bölgeye AEDAŞ'ın 4 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptığı bilgisi verilen açıklamada 2013 yılından bu yana AEDAŞ, EPDK’nın onayı ve kontrolü ile hizmet bölgesindeki tüm yükümlüklerini yerine getirdiği belirtildi.