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ISPARTA

AFAD Isparta ile ilgili son durumu akardı: 51 jeneratör ve 6bin 41 ısıtıcı temin edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi problemiyle ilgili yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dizisiyle açıkladı. Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın enerji, içme suyu ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanması amacıyla 51 adet jeneratör ve 6bin 41 adet ısıtıcı Başkanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Barınma çalışmaları kapsamında diğer illerden destek için Isparta’ya gelen personel ile barınma talebinde bulunan vatandaşlarımız için toplam bin 700 kişi kapasiteli yurtlar kullanıma açılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AFAD Isparta ile ilgili son durumu akardı: 51 jeneratör ve 6bin 41 ısıtıcı temin edildi
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AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

3 Şubat 2022 tarihinde Isparta’da yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçilmiş Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Kriz Masası oluşturulmuş; kayıp ihbarı yapılan 2 vatandaşımız ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmıştır.

Bölgedeki vatandaşlarımızın enerji, içme suyu ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanması amacıyla 51 adet jeneratör ve 6041 adet ısıtıcı Başkanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

Enerji çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen personel, araç ve iş makinalarının koordinesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nden sağlanmış; aynı zamanda 8x8 amfibik araç ve diğer araçlarla TEİAŞ ekiplerine destek verilmiştir.

Barınma çalışmaları kapsamında diğer illerden destek için Isparta’ya gelen personel ile barınma talebinde bulunan vatandaşlarımız için toplam 1.700 kişi kapasiteli yurtlar kullanıma açılmıştır.

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