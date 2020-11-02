AFAD'a başvuru akını: 2 günde 13 bin gönüllü

Sadece 2 günde 13 bini aşkın vatandaş AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yaptı.

6,6 şiddetindeki İzmir depreminin ardından birçok ilden arama-kurtarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) personelinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için gösterdiği çaba tüm Türkiye’nin takdirini topladı.

Türkiye, enkaz altında kalan Buse, İnce, Günay, Emine Teyze, Halim Amca gibi birçok kişinin kurtarılmasını nefesini tutarak izlerken, kurtarma operasyonları AFAD gönüllülüğüne ilgiyi yükseltti. Sosyal medya üzerinden “AFAD’a gönüllü olarak başvurun” çağrıları yapılırken, gencinden yaşlısına herkes AFAD Gönüllülük Sistemi’ne kaydolmak için harekete geçti. Sadece 2 günde 13 bini aşkın vatandaş, gönüllülük başvurusu yaptı.

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GÖNÜLLÜ ORDUSU BÜYÜYOR

AFAD Başkanlığı, “Afetlere Hazırlık Yılı” kapsamında “AFAD Gönüllüsü” projesini 2019’un Temmuz ayında hayata geçirmişti. AFAD gönüllüleri son olarak 24 Ocak’ta meydana gelen, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalarda da yer aldı. Gönüllüler özellikle depremzedelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında aktif rol oynadı. Elazığ depreminin ardından da AFAD gönüllülerinin sayısında büyük artış yaşandı. Türkiye’yi sarsan İzmir depremi sonrası Türkiye genelinden yapılan başvurularla birlikte 2019 Temmuz’dan bu yana 165 bin 820 kişi gönüllü oldu.

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