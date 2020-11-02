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İZMİR

​AFAD'a başvuru akını

AFAD'a başvuru akını: 2 günde 13 bin gönüllü

Arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için gösterdiği çaba tüm Türkiye’nin takdirini topluyor. Sadece 2 günde 13 bini aşkın vatandaş AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yaptı. Temmuz 2019’dan bu yana yapılan toplam başvuru ise 165 bin 820.

Osman Özgan Yeni Şafak
Sadece 2 günde 13 bini aşkın vatandaş AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yaptı.
Sadece 2 günde 13 bini aşkın vatandaş AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yaptı.

6,6 şiddetindeki İzmir depreminin ardından birçok ilden arama-kurtarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) personelinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için gösterdiği çaba tüm Türkiye’nin takdirini topladı.

  • Türkiye, enkaz altında kalan Buse, İnce, Günay, Emine Teyze, Halim Amca gibi birçok kişinin kurtarılmasını nefesini tutarak izlerken, kurtarma operasyonları AFAD gönüllülüğüne ilgiyi yükseltti. Sosyal medya üzerinden “AFAD’a gönüllü olarak başvurun” çağrıları yapılırken, gencinden yaşlısına herkes AFAD Gönüllülük Sistemi’ne kaydolmak için harekete geçti. Sadece 2 günde 13 bini aşkın vatandaş, gönüllülük başvurusu yaptı.

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GÖNÜLLÜ ORDUSU BÜYÜYOR

AFAD Başkanlığı, “Afetlere Hazırlık Yılı” kapsamında “AFAD Gönüllüsü” projesini 2019’un Temmuz ayında hayata geçirmişti. AFAD gönüllüleri son olarak 24 Ocak’ta meydana gelen, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalarda da yer aldı. Gönüllüler özellikle depremzedelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında aktif rol oynadı. Elazığ depreminin ardından da AFAD gönüllülerinin sayısında büyük artış yaşandı. Türkiye’yi sarsan İzmir depremi sonrası Türkiye genelinden yapılan başvurularla birlikte 2019 Temmuz’dan bu yana 165 bin 820 kişi gönüllü oldu.

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BAŞVURU E-DEVLET’TEN

  • AFAD Gönüllü Sistemi ile vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. AFAD Gönüllülük Sistemi’ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Sisteme katılan kişiler önce internet üzerinden eğitim alıyor. Bu eğitimin tamamlanmasının ardından AFAD İl Müdürlüklerinde yüz yüze eğitim verilip son olarak uzman ekiplerden saha eğitimi alınıyor. Saha eğitimlerinde daha önce deprem, sel, yangın ve çığ gibi afetlerde faaliyet gösteren profesyonel eğitmenler tarafından çeşitli senaryolara göre dersler veriliyor. Eğitimler sonunda gönüllülerin mesleki becerileri ve kişisel yetenekleri de göz önünde bulundurularak tecrübeli ve profesyonel kişilerin liderliğinde 10-15 kişilik küçük ekipler oluşturulup bu kişiler göreve başlıyor.
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