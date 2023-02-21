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Afetzedenin sobaları meslek liselilerden

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor. Adıyaman’a gönderilen 350 sobadan 200’ü depremzedelere dağıtıldı. Soba ve kuzinelerin üretimde 30 gönüllü öğrenci ve 15 öğretmen çalıştı.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
Şahin Şen
Şahin Şen
04:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor. Adıyaman’a gönderilen 350 sobadan 200’ü depremzedelere dağıtıldı. Soba ve kuzinelerin üretimde 30 gönüllü öğrenci ve 15 öğretmen çalıştı. Soba ve kuzineler kalın sacdan yapıldığı için uzun ömürlü ve verimli ısıtma sağlıyor. Gönüllü öğrencilerin ürettiği sobalar ve özellikle kuzineler ısınmanın yanı sıra çadırda barınacak depremzedelerin yemek yapımlarında da kolaylık sağlayacak. Bu arada Amasya’da Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleri bölgedeki insanlara yardımcı olabilmek için iş insanlarının da desteğiyle satın aldıkları sac levhaları bir dizi işlemden geçirip şekillendirerek sobaya dönüştürdü. Afetzedelerin ısınmalarını sağlamak için 100 soba üretti.


#Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
#Adıyaman
#Soba
#Deprem
3 gün önce
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Afetzedenin sobaları meslek liselilerden
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