Afetzedenin sobaları meslek liselilerden

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor. Adıyaman’a gönderilen 350 sobadan 200’ü depremzedelere dağıtıldı. Soba ve kuzinelerin üretimde 30 gönüllü öğrenci ve 15 öğretmen çalıştı. Soba ve kuzineler kalın sacdan yapıldığı için uzun ömürlü ve verimli ısıtma sağlıyor. Gönüllü öğrencilerin ürettiği sobalar ve özellikle kuzineler ısınmanın yanı sıra çadırda barınacak depremzedelerin yemek yapımlarında da kolaylık sağlayacak. Bu arada Amasya’da Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleri bölgedeki insanlara yardımcı olabilmek için iş insanlarının da desteğiyle satın aldıkları sac levhaları bir dizi işlemden geçirip şekillendirerek sobaya dönüştürdü. Afetzedelerin ısınmalarını sağlamak için 100 soba üretti.