Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen hayatını kaybetti

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Özlem Aytekin, traktörün çıkan ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç., (48) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İleri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Aytekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.