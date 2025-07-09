Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da traktörle çarpışan otomobildeki üsteğmen hayatını kaybetti

15:089/07/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Trafik kazasında 1 üsteğmen hayatını kaybetti, eşinin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı.
Trafik kazasında 1 üsteğmen hayatını kaybetti, eşinin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 üsteğmen öldü, eşinin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden üsteğmen Ömer Faruk Aytekin'in yeni evlendiği eşi ile traktörün çıkan ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı yaralandı. Kazaya karışan aracın arka camındaki "Özlem-Ömer sonsuza kadar" yazısı dikkati çekti.

Ömer Faruk Aytekin, (31) idaresindeki 79 EB 425 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında H.E'nin (78) kullandığı 32 YU 155 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Özlem Aytekin, traktörün çıkan ön tekerinin çarptığı yol kenarındaki seyyar satıcı H.Ç., (48) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İleri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Aytekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özlem Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk Aytekin'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olduğu ve evlilik izninde bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin arka camındaki "Özlem-Ömer sonsuza kadar" yazısı dikkati çekti.



#Afyonkarahisar
#Sandıklı
#Ömer Faruk Aytekin
#Antalya
#Kızılören
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ deprem konutları 2025: TOKİ Hatay 120 deprem konutu çekiliş sonuçları isim listesi