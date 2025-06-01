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Afyonkarahisar'da tren minibüse çarptı: Bir kişi yaralı

Afyonkarahisar'da tren minibüse çarptı: Bir kişi yaralı

22:551/06/2025, Pazar
IHA
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Trenin çarptığı minibüs hurdaya döndü.
Trenin çarptığı minibüs hurdaya döndü.

Afyonkarahisar'da Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Sandıklı ilçesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Denizli seferini yapan 7617833 sefer sayılı yolcu treni, Sandıklı ilçesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte M.Ç.'nin kullandığı 03 AEM 078 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından tren yoluna devam etti.



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