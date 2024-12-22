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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 18 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 18 kişi yaralandı

10:1422/12/2024, Pazar
AA
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Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.


H.S. idaresindeki 20 EC 369 plakalı tır, Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde Y.Ş'nin kullandığı 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.


Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsün sürücüsü ile aracındaki 17 kişi yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların 9'u tedavilerinin ardından taburcu edildi, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



#Afyonkarahisar
#Dİnar
#jandarma
#polis

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