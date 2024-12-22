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Mimar Turgut Toydemir'e veda

Mimar Turgut Toydemir'e veda

04:0022/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.
Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

Beykoz’da trafikte tartıştığı polis memuru S.Ç.’nin kurşunlarıyla hayatını kaybeden 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde aile adına taziyeleri oğlu Mehmet Toydemir kabul etti.

İstanbul Beykoz’da 19 Aralık’ta polis memuru S.Ç’nin trafikte ateş açması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı. Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti. Kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.


#Beykoz
#trafik
#polis
#Turgut Toydemir

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