Mimar Turgut Toydemir'e veda

İstanbul Beykoz’da 19 Aralık’ta polis memuru S.Ç’nin trafikte ateş açması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı. Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti. Kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.