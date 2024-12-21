Trafikte tartıştığı polis öldürdü

İstanbul’da trafikte tartıştığı Polis Memuru S.Ç’nin ateş etmesi sonucu ağır yaralan Mimar Turgut Toydemir (86) hayatını kaybetti. Olay önceki gün Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden S.Ç, 34 TC 7374 plakalı aracıyla seyir halindeki Toydemir ile trafikte tartıştı.





ARAÇTAN ATEŞ ETTİ

Toydemir’in aracını durdurmak isteyen S.Ç, durmaması üzerine tabancası ile araca doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. İhbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toydemir, dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün toprağa verileceği öğrenildi.





MEMUR TUTUKLANDI

Olayın ardından kullandığı silahla birlikte teslim olan S.Ç. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.





GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Turgut Toydemir

Olay sırasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sonrası aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir silahla yaralandıktan sonra aracının refüje çıktığı görülüyor. Öte yandan Toydemir’in vefat etmeden önce Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olduğu, 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza attığı biliniyor.



