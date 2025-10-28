Ağbaba Enginyurt ve İnce PM’ye

Şaibeli kurultay davasında iptal talebinin reddedilmesiyle CHP tasfiye ve ihraçlara odaklandı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibini ihraç, Ekrem İmamoğlu ekibini ise tasfiye bekliyor. Özgür Özel yönetiminin 28-30 Kasım’da gerçekleşecek 39’uncu Olağan Kurultay’da tasfiyeleri sürdüreceği ileri sürüldü. İddialara göre, kurultayda İmamoğlu etkisinin ağır bastığı Parti Meclisi’ne (PM) neşter vurulacak.
YÜZDE 70 DEĞİŞİM
Yönetim kadrosunu başaralı bulmayan Özel, PM’nin daha iyi bir kadro ile yönetilmesini istiyor. CHP kulislerinde PM’de yüzde 70 değişim yaşanacağı belirtiliyor. Bu çerçevede Özel’in, PM’de kendisine yakın olan Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Suat Özçağdaş, Ensar Aytekin, Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi dışındaki isimleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Özel’in milletvekili olmayan bazı istisna isimler hariç diğerleriyle yola devam etmeyeceği öğrenildi. Yolsuzluk operasyonları nedeniyle yeni PM’de belediyelerle ilişkisi bulunan isimlere kontenjan verilmeyecek. Tercih, dokunulmazlığı olan milletvekillerinden yana kullanılacak.
AĞBABA ETKİSİ
PM Üyesi Baki Aydöner, İBB soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bunun gibi İmamoğlu’na yakın, parlamento dışından gelen isimler tasfiye edilip, yerlerine Meclis kadrolarından yeni isimler getirilecek. PM’de Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da etkin olacağı kaydediliyor. Ağbaba’nın PM’ye girmesi beklenirken, ona yakın Bilal Bilici ve Cemal Enginyurt’un da yeni listede yer alacağı iddia edildi. Umut Akdoğan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ümit Özlale, Salih Uzun ve Muharrem İnce de PM’ye girmesi beklenen isimlerden.
Şimdi de casusluğu savunuyor
- Soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan tüm belediye başkanlarını savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk suçlamasında da aynı duruşu sergiledi. Özel, “siyasi casusluk” iddiasıyla Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararını, “Neredeyse 8 ay oldu. Ellerine ayaklarına bulaştırdılar. Son çare 'Yeni baştan bir şey yapalım, bu sefer casusluk suçlamasında bulunalım' diye bir şey atıyorlar ortaya” sözleriyle eleştirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kararla ilgili şunları kaydetti: “Tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerek.”