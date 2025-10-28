Ağbaba Enginyurt ve İnce PM’ye

Soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan tüm belediye başkanlarını savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk suçlamasında da aynı duruşu sergiledi. Özel, “siyasi casusluk” iddiasıyla Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararını, “Neredeyse 8 ay oldu. Ellerine ayaklarına bulaştırdılar. Son çare 'Yeni baştan bir şey yapalım, bu sefer casusluk suçlamasında bulunalım' diye bir şey atıyorlar ortaya” sözleriyle eleştirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kararla ilgili şunları kaydetti: “Tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerek.”