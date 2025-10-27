CHP’nin gözü eski ortaklarının vekillerinde

Mutlak butlan davasını atlatan CHP, gözünü eski ortaklarındaki ‘rahatsız’ isimlere dikti.
Geçtiğimiz hafta İYİ Parti kökenli Ümit Dikbayır’ı transfer eden CHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek’ten istifa etmeye yakın isimleri partiye katma hesapları yapıyor. CHP ile eski ortakları DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile arasında 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Cumhur İttifakı ile verilen kareler nedeniyle soğuk rüzgarlar esiyor. Yeni dönemde CHP şimdilik İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ile ittifak yapmaya soğuk bakıyor. Kurultay davasının düşmesini de değerlendirmek isteyen ana muhalefetin eski ortaklardan katılımı hızlandıracağı ileri sürüldü.
AMAÇ ‘İLGİ’ UYANDIRMAK
DEVA, İYİ Parti başta olmak üzere Gelecek, Demokrat Parti’den istifade etme potansiyeli bulunan isimlere çengel atılması gündemde. Katılım atağının özellikle küçük partilerde sadece vekil düzeyinde kalmayıp teşkilat tabanına da yayılacağı öğrenildi. Öncelikle hali hazırda bağımsız olarak görev yapan isimlere de teklifler yapılacak. CHP’nin transfer taktiğinde hedef partiyi tekrar kamuoyunun ilgi odağı haline göstermek olduğu belirtiliyor. Daha önce DEVA’dan 4 milletvekili CHP’ye geçti. İYİ Parti’den 7 Demokrat Parti’den ise 2 milletvekili CHP’ye katıldı.