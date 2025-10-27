CHP’nin gözü eski ortaklarının vekillerinde

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti kökenli Ümit Dikbayır’ı transfer eden CHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek’ten istifa etmeye yakın isimleri partiye katma hesapları yapıyor. CHP ile eski ortakları DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile arasında 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Cumhur İttifakı ile verilen kareler nedeniyle soğuk rüzgarlar esiyor. Yeni dönemde CHP şimdilik İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ile ittifak yapmaya soğuk bakıyor. Kurultay davasının düşmesini de değerlendirmek isteyen ana muhalefetin eski ortaklardan katılımı hızlandıracağı ileri sürüldü.