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Ağrı'da dev operasyon: 76,6 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 72 ton sahte toz deterjan ile 4 ton 600 kilogram çamaşır suyu ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

16:50 . 27/09/2023 الأربعاء
AA
76,6 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi

76,6 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ürün üretildiği belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu tespit edilen 72 ton toz deterjan, 4 ton 600 kilogram çamaşır suyu, 536 tuz ruhu, 2 bin 886 satışa hazır şampuan, 520 kilogram çay, paketlenmeye hazır boş çay ambalajları, boş çamaşır suyu kutuları ve kolileri, yapıştırılmaya hazır çamaşır suyu etiketleri, 500 kolonya, 25 bulaşık deterjanı ve çok sayıda güneş kremi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.



#Ağrı
#sahtecilik
#operasyon
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