AiHM kararı siyasidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği’nde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, belli dönemlerde yargının, siyasal egemen güçlerin, vesayetin aparatı olarak kullanıldığını, bu konu önemli kazanımlar elde edildiğine belirterek, “Türk milleti adına karar veren hakim, savcı, yargı, Türk milletine sırtını dönemez. AK Parti’nin en büyük demokratik reformlarından birisi ‘Bu ülkeyi milletin iradesini almayan hiçbir güç yönetmeyecektir’ demesidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokraside süper güç, süper savcı, süper mahkeme, süper kurum yoktur. Demokraside tek süper güç, hukuktur” dedi.

BİZİM AÇIMIZDAN HİÇBİR HÜKMÜ YOK

AİHM’in, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları çerçevesinde Türkiye aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusunu kabul etmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, şunları söyledi: “AİHM’in vermiş olduğu karar siyasi karardır. Asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karar. Ermenistan’ın gazete kupürleriyle vermiş olduğu birtakım iddiaları üzerine AİHM’in bu şekilde alelacele karar vermesi kabul edilemez. AİHM’in, uluslararası bir siyasi kurum olmadığını hatırlaması lazım. AİHM bir insan hakları mahkemesidir, bir siyasi denetim mekanizması değildir. Mahkemenin gerektirdiği şeklinde davranması gerekir. Aksi takdirde meşruiyeti de sorgulanır. AİHM’in, Ermenistan’ın tezleri doğrultusunda vermiş olduğu yanlı, hukuki temeli olmayan bu kararın bizim açımızdan hiçbir hükmü, geçerliliği yoktur.”

HESABI SORULACAK

Bakan Gül, Kobani bahanesiyle çıkarılan 6-8 Ekim olayları soruşturmasına yönelik soru üzerine, “Bunun elbette hesabı sorulacaktır. Bunlar kabul edilir şeyler değil” dedi.

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