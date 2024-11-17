AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına saldırı

"Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz"