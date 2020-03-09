AK Parti, FETÖ’nün düşmanıydı

Konya’da FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasına takılan emekli havacı yarbay A.Ç. önemli itiraflarda bulundu. Mahrem imamların da aralarında bulunduğu birçok FETÖ mensubunu deşifre eden A.Ç., Eskişehir’de görev yaptığı dönemde mahrem imamının FETÖ’den tutuklu Mehmet Baransu’nun ağabeyi Barış Baransu olduğunu anlattı.

AK PARTİ’YE KARŞI OLDUKLARINI ÖĞRENDİM

2009 Haziran’dan itibaren Barış Baransu ile evinde görüşmeye başladığını söyleyen A.Ç., “Barış abinin diğer abilerden farklı bir kişiliği vardı. Her şeyi tamamen siyasi düşünüyordu. Hatta o yıllarda yani 2009-2010 yıllarında AK Parti hükümetini sevmediğini, cemaatin AK Parti’nin yanında durmadığını söyledi. Ben de ‘Ne güzel, Müslüman insanlar iktidarda, türban meselesi çözüldü, neden AK Parti’yi sevmiyorsunuz’ diye sordum. AK Parti’nin Müslümanlıkla alakasının olmadığını, onlara inanmamı söyledi. Şaşırdım, 2009’da FETÖ yapılanmasının AK Parti’ye karşı olduğunu öğrendim. Oysa ki çok seviyorlarmış gibi davranıyorlardı, iki yüzlü riyakarlık yapıyorlardı” dedi.

ÜLKEYİ BİZ YÖNETECEĞİZ!

A.Ç., Ergenekon ve Balyoz davalarının devam ettiği süreçte, Barış Baransu’nun, bavul dolusu delillerin kardeşi Mehmet Baransu tarafından savcıya verildiğini söylediğini belirterek, “Bu davalarla ilgili, ‘Ordu ne güzel temizleniyor, tüm vatan hainleri ordudan atılıyor’ diyordu. Ayrıca bu temizlenen hainlerin yerine ben ve benim gibi insanların geleceğini, ülkeyi bizlerin yöneteceği şeklinde konuşmalar yapıyordu. Barış abi Fetullah Gülen hayranı bir adamdı. Fetullah Gülen için asrın müceddidi olduğunu söylüyordu. Ağırlıklı olarak siyasi konulara giriyordu. 2011 Haziran’a kadar Barış Baransu ile düzenli olmamak kaydıyla görüştüm” diye konuştu.