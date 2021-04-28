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POLİTİKA

AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'lilere soykırım tepkisi: Tarihimize kara leke çalmaya çalışanlara nasıl sessiz kaldınız

AK Parti Gençlik Kolları, CHP Gençlik Kolları'na, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine sessiz kaldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin geleceği adına soruyoruz. Bugün, milletimize karşı yöneltilen bu iftiraya sessiz kalan CHP Gençlik Kolları, yarın milletimize karşı atılacak iftiralara, siyasi hamlelere ve saldırılara karşı nasıl bir tavır takınabilir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Gençlik Kollarından CHPlilere soykırım tepkisi: Tarihimize kara leke çalmaya çalışanlara nasıl sessiz kaldınız
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AK Parti Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamanın, siyasi bir nitelemeden ibaret olduğu ve hukuki bir karşılığının bulunmadığı belirtildi. Biden'ın mesnetsiz ve birtakım lobilere hizmet eden açıklamasına ve buna destek verenlere karşı, ülkenin gençleri olarak milli bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İktidar olma hırsıyla, Türkiye'nin şanlı geçmişini ve umut dolu yarınlarını çiğneme cüreti göstermelerine şaşırıyoruz

"Joe Biden'ın, 'Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz' sözünden aldıkları cesaretle, Millet İttifakı'nı, Biden İttifakı'na evirenlerin, yaşananlar karşısında sessiz kalmasına ya da ikili tavır sergilemesine şaşırmıyoruz. İktidar olma hırsıyla, Türkiye'nin şanlı geçmişini ve umut dolu yarınlarını çiğneme cüreti göstermelerine şaşırıyoruz. AK Gençlik olarak, Amerikan Başkanı Biden'ın ve terör örgütü PKK'nın halkla ilişkiler birimi HDP'nin, milletimize karşı yöneltmiş olduğu 'soykırım' iftirasını şiddetle kınıyoruz. Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapmaktan öteye geçememiş olan HDP'nin, bulduğu her fırsatta milli birliğimize ve vatanımızın bütünlüğüne yönelik atmış olduğu adımlara sessiz kalmayacağız."

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  • Açıklamada, "1915 yılında, Devlet-i Aliyye'nin, sebepleri herkesçe malum olan Ermeni tehcirini, 'soykırım' olarak pazarlama yarışındaki Türkiye düşmanlarına karşı susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

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"Türkiye'nin geleceği adına, bu soruları sormak boynumuzun borcudur"

CHP Gençlik Kolları'nın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine sessiz kaldığı ifade edilen açıklamada, şu görüşler paylaşıldı: "Türkiye'nin geleceği adına soruyoruz. Bugün, milletimize karşı yöneltilen bu iftiraya sessiz kalan CHP Gençlik Kolları, yarın milletimize karşı atılacak iftiralara, siyasi hamlelere ve saldırılara karşı nasıl bir tavır takınabilir? Buldukları her fırsatta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olmakla övünen CHP'nin gençlik kolları, bugün tarihimize kara leke çalmaya çalışanlara, milletimize iftira atanlara, devletimizi tüm dünyanın gözünde küçük düşürmeye çalışanlara karşı nasıl sessiz kalabilmektedir? CHP Gençlik Kolları, Asala terör örgütünün şehit ettiği diplomatlarımıza rahmet dilemekten neden acizdir, CHP Gençlik Kolları, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak ve ortaklık kuran ve yalnızca iktidara gelme uğruna Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerini ayaklar altına almaya kalkan 'ağabeylerine' nasıl dur diyemez? Sorduğumuz soruların cevabı herkesçe malum olsa da Türkiye'nin geleceği adına, bu soruları sormak boynumuzun borcudur."

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