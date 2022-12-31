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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin seçim tarihi tartışmalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti: 30 Nisan doğru değil

Seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin,"Konuşulan tarihler gerçeği yansıtmıyor" dedi. Zengin gündeme gelen 30 Nisan tarihini ise yalanladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin seçim tarihi tartışmalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti: 30 Nisan doğru değil
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

Seçim tarihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Zengin, 14 Mayıs'ın ise muhtemel tarihlerden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, "Bizim belirlediğimiz, 'şu tarih olsun' dediğimiz bir tarih söz konusu değil" diye konuştu.

"14 MAYIS MUHTEMEL TARİHLERDEN"

Zengin gündeme gelen tarihlerden 14 Mayıs için ise 'muhtemel bir tarih' değerlendirmesinde bulundu. Zengin, "14 Mayıs muhtemel tarihlerden bir tanesi ama bizim belirlediğimiz, 'şu tarih olsun' dediğimiz bir tarih söz konusu değil" diye konuştu.

Zengin, şöyle devam etti: "Daha önümüzde vakit var, ocakta şubatta yapacağımız işler var. 18 Haziran olmasında da bir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında tartışma açılıyor. Yeni bir anayasa yaptık, yeni anayasa göre iki kere seçilebilir hükmü var. Hiçbir itiraza gerek olmayan durumdayız. Bu kanuna bakıldığında bu maddenin sıfırdan yazıldığını göreceğiz. Bu sebeple bizim aday olur, olamaz diye şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız zaten mevcut anayasaya göre ikinci defa aday olacak."

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