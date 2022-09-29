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POLİTİKA

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak: Soru önergesi vermek marifet değil sorunu çözmek marifet

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Meclis'e girdikten sonra hiç soru önergesi vermediği yönündeki eleştirilere TVNET canlı yayınında yanıt verdi. Bu suçlamayı yapanların yüzde 99'unun soru önergesinin ne olduğunu bilmediğini söyleyen Kadak, "Biz soru önergesi vermekle değil sorun çözmekle sorumluyuz. Biz otursak şimdi sizinle birlikte 100 tane soru önergesi yazarız. Soru önergesi vermek marifet değil sorunu çözmek marifet." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak: Soru önergesi vermek marifet değil sorunu çözmek marifet
​AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Meclis'e gitmediği, soru önergesi vermediği, gününün tamamını sosyal medyada geçirdiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Taha Hüseyin Karagöz'ün "Hiç Meclis'e gitmiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kadak, "Aklıma Cumhurbaşkanımızın seneler önceki şu sözü geliyor; 'Mezarlıklara hiç gitmediğiniz sevgili Musa oradaki gelişmeleri göremiyorsunuz.' Bunu arkadaşlara çıkarttırdım şu an Meclis'in en devamlı vekillerinden olduğumu çok net söyleyebilirim. 230 küsür oylama varsa bunların 14'ünde sadece Meclis'te bulunmamışım. Bu istatistiği özelikle çıkartıyorum." dedi.

Linçlenmenin kendisini diri tuttuğunu söyleyen Kadak, "Ben zaten divan üyesiyim. Katip üye olarak bulunduğum için zaten genel kurul çalışırken bizzat görev alıyoruz. Bunu muhalif vekiller bile bilir. Sanıyorum bunu söylemek çok kolay geliyor insanlara." ifadelerini kullandı.

"SORU ÖNERGESİ DEĞİL SORUNU ÇÖZMEK MARİFET

Neden hiç soru önergesi vermediği yönündeki soruya ise soru önergesinin ne olduğunu açıklayarak cevap veren Kadak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soru önergesi nedir bunu tane tane açıklamak istiyorum. Bu suçlamayı yapanların yüzde 99'u soru önergesi nedir bilmiyor. Soru önergesi bakanlara ve cumhurbaşkanı yardımcımıza parlamenter yöntemle soru sorma usulüne verilen isim. Biz soru önergesi vermekle değil sorun çözmekle sorumluyuz. Biz bu sebeple Meclis'teyiz. Bizim şu anda 286 vekilimiz var, bunlardan birisi eğer soru önergesi verdiyse bunu sormalısınız sayın vekilim neden soru önergesi verdiniz de bakan beyi bizzat arayıp da bu sorunun takipçisi olmadınız diye. Bence muhalif vekiller de vermemeli. Biz otursak şimdi sizinle birlikte 100 tane soru önergesi yazarız. Soru önergesi vermek marifet değil sorunu çözmek marifet."

Rümeysa Kadak'tan 'gençlik buluşmaları' eleştirilerine yanıt: Finansmanını milletvekili maaşımdan ve partiden sağlıyorum
GÜNDEM
Rümeysa Kadak'tan 'gençlik buluşmaları' eleştirilerine yanıt: Finansmanını milletvekili maaşımdan ve partiden sağlıyorum

Rümeysa Kadak'tan 'gençlik buluşmaları' eleştirilerine yanıt: Finansmanını milletvekili maaşımdan ve partiden sağlıyorum
OYNAT 02:58
Rümeysa Kadak'tan 'gençlik buluşmaları' eleştirilerine yanıt: Finansmanını milletvekili maaşımdan ve partiden sağlıyorum
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TVNET canlı yayınında kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. 'Ekip Go' isimli grubu iyilik çalışmalarını sahada yaymak için kurduğunu belirten Kadak, yapılan çalışmaların finansmanını kendisinin ve dönem dönem de AK Parti'nin sağladığını ifade etti. 'Gelir kaynağımın büyük bir kısmını bu projelere aktarıyorum. ' diyen Kadak, 'Şahsi bir aracım yok, kendime araba da alabilirdim ama harcamayı buraya yapmayı tercih ettim. Bana bu iftiraları dile getiren tüm arkadaşlar da keşke gençlik üzerine böyle bir yatırım yapsa.' diye konuştu.
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